Источники сообщили о задержании Варданяна на границе Армении

27 сентября 2023, 13:18

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Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян задержан азербайджанскими силовиками при попытке выехать в Армению, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", в Армению по Лачинскому коридору прибыло более 47 тысяч беженцев из Нагорного Карабаха, сообщили сегодня власти страны.

19-20 сентября Баку провел контртеррористическую операцию, в течение двух дней интенсивно обстреливая территорию Карабаха. В результате фактической капитуляции Степанакерта Азербайджан получил контроль над регионом. Тысячи жителей Нагорного Карабаха были вынуждены покинуть свои дома и стать беженцами, говорится в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха".

Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян задержан на границе при попытке выехать в Горис Сюникской области, сообщил источник в окружении Варданяна. "Рубена Варданяна задержали во время прохождения моста Акари [Хакари]", - приводит его слова ТАСС.

Информацию о задержании сообщила также жена Варданяна Вероника Зонабенд. "Сегодня утром мой муж, Рубен Варданян, филантроп, бизнесмен и бывший госминистр Республики Арцах (армянское название Нагорного Карабаха. - Прим. "Кавказского узла"), был арестован и взят в плен азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Арцах", - приводит ее слова РБК.

О задержании Варданяна сообщила и заместитель гендиректора "Газпром-Медиа Холдинга" Тина Канделаки. "Моего друга, бывшего государственного министра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна арестовали азербайджанские военные", - написала она сегодня в своем телеграм-канале.

Рубен Варданян переехал в Нагорный Карабах в начале сентября 2022 года, отказавшись от российского паспорта. В декабре того же года Владимир Путин лишил его российского гражданства. Варданян заявил, что планирует заняться развитием региона. 20 октября 2022 года он согласился возглавить правительство Нагорного Карабаха, однако уже в феврале 2023 года президент Араик Арутюнян отправил Варданяна в отставку.

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