Более 47 тысяч карабахских беженцев прибыли в Армению

27 сентября 2023, 12:27

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В Армению по Лачинскому коридору прибыли более 47 тысяч беженцев из Нагорного Карабаха, сообщили сегодня власти страны.

Как писал "Кавказский узел", в село Корнидзор Сюникской области прибыли 19 тысяч беженцев из Нагорного Карабаха, сообщил 26 сентября вице-премьер Армении Тигран Хачатрян. Международные структуры сообщили о выделении финансовой поддержки на обеспечение нужд переселенцев.

19-20 сентября Баку провел контртеррористическую операцию, в течение двух дней интенсивно обстреливая территорию Карабаха. В результате фактической капитуляции Степанакерта Азербайджан получил контроль над регионом. Тысячи жителей Нагорного Карабаха были вынуждены покинуть свои дома и стать беженцами, говорится в справке "Кавказского узла" ""Новая ситуация" Нагорного Карабаха".

По состоянию на 12 часов (11 мск) мост Хакари, на котором расположен пограничный пункт Азербайджана, пересекли 47115 беженцев из Нагорного Карабаха, сообщает телеграм-канал "Re:public of Artsakh", в котором публикуется информация о событиях в Карабахе.

Эту же цифру озвучила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян. "Мне только что сообщили новые данные: мост (через реку) Хакари в (Лачинском) коридоре пересекли уже 47 тысяч 115 человек", - приводит ее слова РИА Новости.

После объявления о прекращении огня из городов и сел Нагорного Карабаха, в котором, по разным данным, жили около 120 тысяч человек, начался исход жителей. О забитой автомобилями дороге через Лачинский коридор и приеме беженцев в Горисе рассказывается в фоторепортаже корреспондента "Кавказского узла" Алвард Григорян.

Напомним, Красный Крест при содействии местных властей развернул в Горисе центр помощи карабахским беженцам. В Горисе им оказывается медицинская помощь, также беженцы обеспечиваются питанием, временным жильем и предметами первой необходимости. 25 сентября карабахские беженцы рассказали "Кавказскому узлу", что в результате боевых действий остались без средств к существованию. Часть из них на тот момент уже несколько дней находилась в дороге. Некоторые из беженцев поделились, что планируют далее добираться в города, где живут их родственники.

Покинули свои дома жители Мартакертского, Мартунинского и Аскеранского районов написал сегодня автор блога "Политическая география Южного Кавказа" на "Кавказском узле". "Пробка из автомашин растянулась на десятки километров: узкие горные дороги не имеют такой пропускной способности", - отметил он в посте "Этническая чистка в разгаре. 28 тысяч человек уже покинуло Арцах".

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