Прокуратура Азербайджана объяснила уголовным делом задержание жителя Карабаха

29 июля 2023, 18:13

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Вагиф Хачатрян задержан при попытке выехать в Армению, поскольку был в розыске по обвинению в нападении на азербайджанское село в 1991 году, заявила Генпрокуратура Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанские пограничники на пункте пропуска при въезде в Лачинский коридор задержали 68-летнего Вагифа Хачатряна, которого в числе других пациентов сотрудники Красного Креста везли в Армению на лечение.

11 июля Азербайджан закрыл пункт пропуска "Лачин", объяснив это попыткой провоза контрабандных товаров на машинах МККК. В Красном Кресте заявили, что водители пытались провезти товары без ведома организации. 14 июля МИД Азербайджана заявил, что власти страны готовы возобновить пропуск машин МККК через пункт пропуска "Лачин" при условии, что впредь не будет допущен провоз контрабандных товаров. В тот же день Красный Крест перевез по Лачинскому коридору 11 тяжелобольных пациентов.

Вагиф Хачатрян задержан по уголовному делу, возбужденному в Азербайджане в связи с событиями 22 декабря 1991 года по уголовным статьям о геноциде, депортации лиц азербайджанской национальности в селе Мешали Ходжалинского района, уничтожении незаконными вооруженными формированиями имущества, принадлежащего сельским жителям и государству, сообщила Генпрокуратура страны.

"Установлено, что в указанный день гражданин Азербайджанской Республики Хачатурян Вагиф Черкезович, 1955 года рождения, родившийся и проживающий в селе Бадара Аскеранского района, работавший водителем в автомобильном транспортном предприятии города Ханкенди, совместно с другими лицами армянской национальности с целью полного уничтожения азербайджанцев, проживавших в селе Мешали как единой национальной группы, используя различные виды оружия, в том числе огнестрельное оружие и боевые пехотные машины, совершив вооруженное нападение на данное село, убили 25 человек азербайджанской национальности, нанесли 14 лицам телесные повреждения различной степени, изгнали 358 азербайджанцев из мест законного проживания без оснований, предусмотренных международно-правовыми нормами и законами Азербайджанской Республики", - говорится в сообщении прокуратуры, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Вагиф Хачатурян привлечен в качестве обвиняемого по статье 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) УК Азербайджана, сообщило ведомство. "В связи с тем, что его местонахождение не было известно следствию, он был объявлен в международный розыск, и 12 ноября 2013 года постановлением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста. В результате проведенных розыскных мероприятий Вагиф Хачатурян был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы в погранично-пропускном пункте "Лачин" азербайджано-армянской государственной границы 29 июля 2023 года при попытке поехать в Республику Армения с целью лечения при посредничестве Международного Комитета Красного Креста", - указано в пресс-релизе.

Генпрокуратура пообещала обеспечить размещение Вагифа Хачатуряна в медучреждении в Баку, оказание ему необходимой медицинской помощи, а также создание условий для посещения его представителями МККК.

Перед гуманитарными операциями в Лачинском коридоре стороны получают информацию о том, кого МККК будет перевозить, сообщила представитель МККК в Ереване Зара Аматуни. "Если возникают проблемы, мы решаем их с лицами, принимающими решения, чтобы проезд был беспрепятственным, однако делаем это конфиденциально, и на данный момент я не могу сказать больше, чем опубликовано", - приводит сегодня ее слова News.am.

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