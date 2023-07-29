Пациент из Нагорного Карабаха задержан на азербайджанском пункте пропуска

29 июля 2023, 14:36

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Азербайджанские пограничники задержали одного из пациентов, которых Красный крест перевозил по Лачинскому коридору в Армению, сообщили власти Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 27 июля Международный комитет Красного Креста (МККК) перевез 11 пациентов из Степанакерта в медцентры Армении по Лачинскому коридору.

11 июля Азербайджан закрыл пункт пропуска "Лачин", объяснив это попыткой провоза контрабандных товаров на машинах МККК. В Красном Кресте заявили, что водители пытались провезти товары без ведома организации. 14 июля МИД Азербайджана заявил, что власти страны готовы возобновить пропуск машин МККК через пункт пропуска "Лачин" при условии, что впредь не будет допущен провоз контрабандных товаров. В тот же день Красный Крест перевез по Лачинскому коридору 11 тяжелобольных пациентов.

68-летний гражданин Нагорного Карабаха Вагиф Хачатрян был задержан азербайджанскими пограничниками на КПП на реке Хакари при въезде в Лачинский коридор, заявил сегодня офис омбудсмена Нагорного Карабаха, публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Местонахождение Хачатряна неизвестно, так как с ним нет ни родственников, ни сотрудников МККК, ни российских миротворцев, заявил офис омбудсмена. "Судьба похищенного гражданина неизвестна", - приводятся в публикации слова омбудсмена Гегама Степаняна.

Сотрудники МККК везли Вагифа Хачатряна в медучреждение Армении на лечение, сообщил госминистр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян. По его данным, представители МККК пытаются вести переговоры, но пока безуспешно. Другие пациенты перевезены в больницу Гориса, а возвращение пациентов в Нагорный Карабах отменено, пишет сегодня News.am.

Напомним, ранее Гегам Степанян опроверг заявления Азербайджана о беспрепятственном проезде жителей Нагорного Карабаха через КПП на мосту Хакари. По его данным, люди сталкиваются с необоснованными требованиями при проверке документов, требованием получать различные разрешения, азербайджанские пограничники фиксируют данные людей, однако неизвестно, как эти данные могут использоваться.

Лачинский коридор заблокирован с 12 декабря 2022 года. 23 апреля на мосту Хакари на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. 15 июня правительство Нагорного Карабаха заявило, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. В непризнанной республике возник острый дефицит топлива и продуктов питания, полностью остановилась работа общественного транспорта.

Степанакерт считает новый КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

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