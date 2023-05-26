Степанакертцы сочли небезопасным проезд через азербайджанский КПП

26 мая 2023, 09:21

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Около 150 жителей Нагорного Карабаха не могут вернуться из Армении вопреки заверениям Азербайджана о беспрепятственном проезде через пункт пропуска в Лачинском коридоре, сообщил карабахский омбудсмен. Местные жители подтвердили, что не рискуют ехать через КПП из-за опасений за свою безопасность и риска застрять в Армении.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые требовали от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Пикетчики пропускали машины миротворцев и Красного Креста. 23 апреля азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на въезде в Лачинский коридор. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, азербайджанские активисты приостановили акцию. После этого дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Как проехать новый КПП «Лачин» в Карабахе".

Около 150 жителей Нагорного Карабаха не могут вернуться из Гориса из-за работы азербайджанского КПП, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

"С 5 марта, после убийства полицейских, ни один гражданин Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла") не въехал в Арцах. А в начале апреля миротворцы попытались привезти из Гориса 27 жителей Араха, но азербайджанская сторона у города Шуши их просто остановила, и их не пустили на родину. Около 150 арцахцев находятся в городе Горис и давно ожидают возвращения, однако им въезд не разрешается. Кроме того, 34 умерших наших соотечественников в Ереване или других регионах Армении, чьи тела также не разрешают перевезти в Арцах. Часть их похоронены с условием перезахоронения, часть находятся в моргах. В такой ситуации должны быть найдены определенные решения, в том числе в направлении воссоединения разделенных семей", - сказал Степанян.

Российские миротворцы заявляют, что постоянно ведут переговоры для решения этих вопросов, но не дают гарантий, что эти люди смогут безопасно вернуться, подчеркнул омбудсмен. "Гражданские лица и больные, которые проезжали через КПП, подвергались долгой проверке документов. Личные данные этих людей фиксируются азербайджанской стороной… Неизвестно, как они могут использовать эти данные. Кроме того, у нас есть сведения, по рассказам людей проезжающих через КПП, что азербайджанцы, находящиеся на блокпосту, издевательским тоном высказывали поздравления, что арцахцы теперь являются гражданами Азербайджана или в скором времени станут ими", - рассказал он.

Со 2 мая карабахские активисты проводили в Лачинском коридоре круглосуточную акцию с требованием убрать азербайджанский КПП, чтобы трасса была открыта для движения всех машин. 24 мая активисты завершили акцию протеста и демонтировали свою палатку. Участники пикета призывали жителей Нагорного Карабаха объединиться для борьбы за свои права, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: акция школьников и студентов против этнических чисток".

"Заявления Азербайджана, что жители Арцаха могут беспрепятственно пройти через КПП, не соответствуют действительности и ложны, так как у жителей Арцаха нет четких гарантий, что проезд через этот КПП для них безопасен", - добавил Степанян.

Основная проблема в том, что "существует опасность этнической чистки Арцаха", пояснил омбудсмен. "Тут возникает вопрос: как этого не допустить? Конечно, помимо заявлений, должны быть еще и действия международных организаций, в том числе и в виде санкций, которых мы, к сожалению, не видим", - сказал он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 мая заявил о готовности Еревана признать Нагорный Карабах частью территории Азербайджана при условии, что Баку наладит со Степанакертом диалог о правах и безопасности карабахских армян. Депутаты парламента Нагорного Карабаха назвали неприемлемым заявление Пашиняна, заверив, что население региона "не откажется от борьбы".

Жительница Степанакерта на условиях анонимности сообщила, что ее брат с онкологическим заболеванием несколько недель назад был перевезен на лечение в Армению. "На днях мой брат скончался. Все его родные и близкие находятся в Арцахе, его похороны должны были состояться в Степанакерте 25 мая. Из Еревана его тело перевезли в Горис, чтобы привезти в Степанакерт. Однако азербайджанская сторона не разрешила привезти тело моего брата. От этой ситуации у родителей ухудшилось самочувствие, семья брата просто в шоке. Мы не понимаем, как можно так поступить – это же общечеловеческие нормы, и похороны нельзя использовать в политике", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Живущая в Степанакерте Лилия Амирян рассказала, что ее свекровь должна поехать в Ереван на лечение, ее документы и эпикриз переданы в Минздрав и получено направление по госпрограмме, однако она боится ехать. "Свекровь боится, что она не сможет вернуться обратно после лечения. За последние месяцы никто из перевезенных больных не смог вернуться. У нас есть знакомые, которые второй месяц находятся в Горисе и не могут вернуться к своим родным", - рассказала Амирян.

Житель Степанакерта Камо Сафарян также высказал сомнение в безопасности проезда через азербайджанский КПП. "Я не уверен, что могу безопасно проехать через этот КПП. Даже российские миротворцы не дают нам гарантий, что мы можем беспрепятственно, безопасно проезжать по Лачинскому коридору. Из-за блокады мой бизнес обанкротился, я не представляю, как будет жить моя семья. Я безработный, продукты купить уже проблематично, так как нет сбережений. Попробовать продать что-то тоже проблематично, потому, что люди не делают крупных покупок, так как не знают, сколько продлится блокада. Но одно точно - люди не будут проезжать по коридору без гарантий безопасности, без присутствия миротворческих сил - российских, а еще лучше международных, по всей линии Лачинского коридора", - сказал Сафарян корреспонденту "Кавказского узла".

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