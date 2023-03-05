Армения отвергла обвинение в передаче вооружения Нагорному Карабаху

05 марта 2023, 19:50

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Информация Азербайджана о том, что погибшие в перестрелке карабахские полицейские перевозили оружие из Армении, не соответствует действительности, заявил МИД Армении.

Как писал "Кавказский узел", сегодня три сотрудника полиции Нагорного Карабаха были убиты в перестрелке с азербайджанскими военными, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии. Власти Нагорного Карабаха обвинили в инциденте азербайджанскую сторону. МВД опубликовало видеозапись инцидента, указав, что полицейские ехали из Степанакерта в Шушинский район, а в машине не было оружия, кроме табельного.

Минобороны Азербайджана заявило, что стрельба началась после попытки азербайджанских военных пресечь перевозку бойцов и вооружения из Армении на территорию, подконтрольную карабахским властям. Среди азербайджанских военных также есть погибшие и раненые, сообщило ведомство, не уточнив их число.

Версия Баку о транспортировке оружия из Армении в Нагорный Карабах не соответствует действительности, заявил сегодня МИД Армении. "Утверждения Азербайджана о том, что Армения направляет в Нагорный Карабах оружие, нелепы. Из опубликованных МВД Нагорного Карабаха кадров становится понятным, что диверсионная группа Азербайджана напала на "УАЗ", в котором находились четверо сотрудников МВД Нагорного Карабаха, направлявшихся по служебным целям из Степанакерта в села Хин Шен и Мец Шен. Кроме рабочих документов и табельного оружия при них не было ничего", - цитирует заявление ведомства "Интерфакс".

Армения призывает международное сообщество "строго осудить очередное проявление применения силы" со стороны Азербайджана, а также принять меры, чтобы исключить "дальнейшие нарушения" Азербайджаном международных обязательств, отметил МИД.

"В сложившейся ситуации направление в Лачинский коридор и Нагорный Карабах международной мониторинговой миссии становится жизненно важной необходимостью", - цитирует заявление министерства агентство.

Напомним, Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. При этом протестующие пропускают машины российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста. Сегодня коридор остается закрытым 84-е сутки.

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