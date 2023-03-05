Азербайджан сообщил о жертвах перестрелки в Карабахе

05 марта 2023, 14:38

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Среди азербайджанских военных есть погибшие и раненные в результате перестрелки в Нагорном Карабахе, заявило Минобороны страны, не уточнив их число. Стрельба началась после попытки пресечь перевозку бойцов из вооружения из Армении на территорию, подконтрольную карабахским властям, отметило ведомство.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром в Шушинском районе азербайджанские военные обстреляли вахтенный автомобиль сотрудников паспортно-визового управления полиции Нагорного Карабаха, один полицейский погиб и еще один получил ранение, сообщило МВД непризнанной республики.

Перестрелка произошла после того, как азербайджанским военным поступила информация о том, что по грунтовой дороге Ханкенди 1 – Халфали - Туршсу из Армении в Карабахский регион, где временно размещены российские миротворцы, перевозят бойцов, вооружение и боеприпасы, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

"Утром 5 марта для проверки информации подразделения вооруженных сил Азербайджана попытались остановить транспортные средства, перевозившие оружие. По азербайджанским военнослужащим был открыт огонь, в результате перестрелки с обеих сторон есть погибшие и раненые", - говорится в обнародованном сообщении, переведенном на русский язык корреспондентом «Кавказского узла». Число погибших и раненых ведомство не уточнило.

Единственной дорогой, которая может быть использована для перевозок между Арменией и Карабахским регионом, является трасса Ханкенди – Лачин 2 , заявило Минобороны.

"Напоминаем командованию российского миротворческого контингента, что осуществление перевозок военного и иного назначения по другим маршрутам категорически недопустимо", - говорится в сообщении.

Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. При этом протестующие пропускают машины российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста. Сегодня коридор остается закрытым 84-е сутки.

Ранее также были факты перевозки из Армении в "Карабахский экономический район" боеприпасов, мин, топлива "и живой силы в военных целях", отметило Минобороны.

"Произошедший сегодня инцидент еще раз подтверждает необходимость создания Азербайджаном соответствующего контрольно-пропускного пункта на дороге Лачин - Ханкенди... Вся ответственность за совершенную провокацию лежит на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в заявлении.

Напомним, 3 марта Минобороны Нагорного Карабаха заявило, что азербайджанские военные несколько раз нарушили режим перемирия на линии соприкосновения, люди не пострадали. В тот же день Минобороны России сообщило, что миротворцы зафиксировали три нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Ранее, 22 февраля, Минобороны Азербайджана заявило, что позиции азербайджанских военных были обстреляны со стороны Армении и с территории, подконтрольной карабахским властям. Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха отвергли эти обвинения. Российские миротворцы в тот же день также сообщили, что зафиксировали три нарушения режима прекращения огня.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

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