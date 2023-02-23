Армянские военнослужащие. Фото: https://mil.am

23 февраля 2023, 10:10

Миротворцы зафиксировали три нарушения режима прекращения огня в Карабахе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В Мартакертском и Шушинском районах российские миротворцы зафиксированы три нарушения режима прекращения огня.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 февраля Азербайджан заявил, что позиции азербайджанских военных были обстреляны со стороны Армении и с территории, подконтрольной карабахским властям. Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха отвергли обвинения.

Российскими миротворцами зафиксированы три нарушения режима прекращения огня в Мартакертском и Шушинском районах, говорится в информационном бюллетене российского миротворческого контингента, опубликованном вечером 22 февраля на сайте Минобороны.

"Пострадавших нет. По данным фактам командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство", – отметило ведомство.

Напомним, что Армения и Азербайджан продолжают регулярно обмениваться обвинениями в обстрелах, несмотря на соглашение о перемирии. Так, 30 декабря 2022 года Азербайджан обвинил Армению в обстрелах на границе, Армения отвергла это обвинение. 14 февраля Минобороны Армении заявило о ранении военнослужащего, указав, что, по предварительным данным, выстрел был произведен с азербайджанской стороны.

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Примечание:

"Азербайджан заявил о гарантиях безопасности жителям Нагорного Карабаха", "Алиев и Пашинян подтвердили стремление к подписанию мирного соглашения", "Азербайджан заявил об обстреле в зоне карабахского конфликта".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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