Миротворцы зафиксировали три нарушения режима прекращения огня в Карабахе

23 февраля 2023, 10:10

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В Мартакертском и Шушинском районах российские миротворцы зафиксированы три нарушения режима прекращения огня.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 февраля Азербайджан заявил, что позиции азербайджанских военных были обстреляны со стороны Армении и с территории, подконтрольной карабахским властям. Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха отвергли обвинения.

Российскими миротворцами зафиксированы три нарушения режима прекращения огня в Мартакертском и Шушинском районах, говорится в информационном бюллетене российского миротворческого контингента, опубликованном вечером 22 февраля на сайте Минобороны.

"Пострадавших нет. По данным фактам командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство", – отметило ведомство.

Напомним, что Армения и Азербайджан продолжают регулярно обмениваться обвинениями в обстрелах, несмотря на соглашение о перемирии. Так, 30 декабря 2022 года Азербайджан обвинил Армению в обстрелах на границе, Армения отвергла это обвинение. 14 февраля Минобороны Армении заявило о ранении военнослужащего, указав, что, по предварительным данным, выстрел был произведен с азербайджанской стороны.

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