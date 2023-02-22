Азербайджан обвинил армянских и карабахских военных в обстрелах

22 февраля 2023, 13:06

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Позиции азербайджанских военных были обстреляны со стороны Армении и с территории, подконтрольной карабахским властям, заявило Минобороны Азербайджана. Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха отвергли обвинения.

Как писал "Кавказский узел", 21 февраля Минобороны России сообщило, что в Мартакертском районе миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня.

Армения и Азербайджан и ранее обменивались обвинениями в обстрелах, несмотря на соглашение о перемирии. Так, 30 декабря 2022 года Азербайджан обвинил Армению в обстрелах на границе, Армения отвергла это обвинение. 14 февраля Минобороны Армении заявило о ранении военнослужащего, указав, что, по предварительным данным, выстрел был произведен с азербайджанской стороны.

С 19.45 мск до 00.20 мск 21 февраля позиции азербайджанской армии были обстреляны 15 раз, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. Подразделения вооруженных сил Армении вели стрельбу из снайперских винтовок и другого стрелкового оружия по азербайджанским позициям около села Агдам Товузского района и в направлении Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Тезекенд Кельбаджарского района, города Шуша и Ходжавендского района. Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры", - говорится в публикации.

Армия обороны Нагорного Карабаха – официальное название вооруженных сил непризнанной республики, которые Азербайджан считает незаконными вооруженными формированиями. На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

Минобороны Армении заявило, что информация Азербайджана об обстрелах со стороны Армении не соответствует действительности, сообщает News.am.

Военное ведомство Нагорного Карабаха также назвало дезинформацией сообщение азербайджанской стороны, при этом в свою очередь обвинило Азербайджан в обстрелах.

"21 февраля подразделения ВС Азербайджана на северном и восточном направлениях линии соприкосновения нарушили режим прекращения огня, применив стрелковое оружие. С армянской стороны пострадавших нет. О нарушении режима прекращения огня было сообщено командованию миротворческого контингента РФ. В настоящее время ситуация на линии соприкосновения относительно стабильна", - говорится в сообщении на сайте Минобороны Нагорного Карабаха.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.