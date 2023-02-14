14 февраля 2023, 20:21

Армянский военный ранен на границе с Азербайджаном

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Военнослужащий получил ранение из огнестрельного оружия на границе с Азербайджаном. Он находится в состоянии средней тяжести, сообщило сегодня Минобороны Армении. 

Сегодня около 18.05 (17.05 мск) на боевой позиции, расположенной в направлении села Норабак, военнослужащий получил огнестрельное ранение. Состояние здоровья раненого военнослужащего оценивается как средней тяжести, опасности для жизни нет, сообщило сегодня Минобороны Армении в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, он был ранен в результате выстрела со стороны Азербайджана. Для полного выяснения обстоятельств произошедшего ведется следствие, указано в сообщении. 

Ранее "Кавказский узел" писал, что 19 января Армения сообщила о ранении военнослужащего в результате обстрела со стороны вооруженных сил Азербайджана, заявило военное ведомство в Ереване.

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Примечание:

"Азербайджан передал Армении тело военного", "CDSI сообщил о потерях азербайджанской армии в 2022 году", "Двое карабахских военных ранены при обстреле".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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