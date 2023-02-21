Миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Карабахе

21 февраля 2023, 21:35

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В Мартакертском районе миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня, проводится разбирательство, отчитался сегодня российский миротворческий контингент.

Российскими миротворцами зафиксировано нарушение режима прекращения огня, при перестрелке в Мартакертском районе никто не пострадал, говорится в сегодняшнем информационном бюллетене российского миротворческого контингента.

"По данному факту командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство", - указано на сайте Минобороны РФ.

На сайте и в соцсетях Минобороны Азербайджана, Минобороны Армении и Армии обороны Нагорного Карабаха к 21.30 мск не содержится комментариев относительно заявления миротворцев.

"Кавказский узел" также писал, что Армения и Азербайджан регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах, несмотря на соглашение о перемирии. Так, 23 декабря 2022 года Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные обстреляли из стрелкового оружия и миномета приграничные позиции армянских военных. Военное ведомство Азербайджана заявило о минометных обстрелах своих позиций с армянской стороны. 30 декабря Азербайджан обвинил Армению в стрельбе в направлении двух населенных пунктов Кельбаджарского и Дашкесанского районов. Армения отвергла это обвинение. 6 января полиция Нагорного Карабаха сообщила об обстреле сельскохозяйственной техники. 14 февраля Минобороны Армении заявило о ранении военнослужащего на границе в Азербайджаном, указав, что по предварительным данным, выстрел был произведен с азербайджанской стороны

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