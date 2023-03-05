Власти Нагорного Карабаха объявили о введении регулирования цен на товары

05 марта 2023, 10:18

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Власти Нагорного Карабаха приняли решение ввести регулирование цен на товары, и предупредили предпринимателей о наказании за необоснованное повышение их стоимости. Лачинский коридор остается заблокированным 84-е сутки.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 января в Нагорном Карабахе были введены талоны на продукты. В первый же день за ними выстроились очереди. 18 февраля началась выдача новых талонов на расширенный перечень товаров, в том числе на овощи, фрукты и стиральный порошок. Цена продуктов, которые продаются по талонам, контролируется государством, однако другие продукты, в том числе картошка, огурцы и помидоры значительно подорожали, рассказали 27 февраля опрошенные "Кавказским узлом" жители Нагорного Карабаха.

Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. В Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, закрыты детсады, остановлена работа АЗС и введен график подачи электричества.

Власти Нагорного Карабаха планируют ввести регулирование цен на товары, которые отпускаются не по талом после того, как местные жители пожаловались на рост их стоимости, заявил госминистр Гурген Нерсисян.

Из-за роста цен на товары у жителей создалось впечатление, что власти не отслеживают ситуацию и не реагируют на их проблемы в условиях блокировки Лачинского коридора и дефицита продуктов и товаров. Посредством введения регулирования цен, власти тем самым продемонстрируют жителям, что они следят за ситуацией и реагируют на возникающие проблемы, подчеркнул он.

"Я лично буду следить за всем процессом регулирования цен и работой ответственных лиц. <…> Необходимо добиться такого регулирования, чтобы честные предприниматели никоим образом не пострадали", – привел 4 марта на своем сайте телеканал A1plus слова Нерсисяна.

Госминистр поручил в течение одного дня разработать нормативно-правовой документ, который позволит наказывать предпринимателей за необоснованное повышение цен, а также регламентировать регулирование стоимости товаров. Далее этот документ должен быть представлен на утверждение правительству.

В Степанакерте из-за проблемы с газоснабжением возросла нагрузка на электросети и часто отключается подача света. Местные жители в темное время суток зажигают свечи, и они быстро закончились в магазинах, рассказал карабахский блогер Давид Симомян. "Свечи в городе раскупили сразу, остались церковные. Они тоньше и, сгорая, сгибаются набок, поэтому делим свечи пополам, чтобы стройно горели. Выручают и лампы с зарядкой", – написал он 5 февраля в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Жители Азербайджана и экоактивисты продолжают акцию протеста в Лачинском коридоре с требованием о проведении мониторинга месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли". Акция активистов длится 84-е сутки, передал сегодня Report.az.

Протестующие позволили проехать по Лачинскому коридору колонне из четырех машин российских миротворцев, сказано в другом сообщении издания.

Напомним, с 14 декабря 2022 года жители Армении требуют от властей конкретных действий для разблокировки Лачинского коридора, также они призывали ООН вмешаться в ситуацию. 20 декабря 2022 года представители нескольких государств на заседании Совета безопасности ООН призвали разблокировать дорогу.

"Кавказский узел" также писал, что 24 декабря жители Нагорного Карабаха вышли на акции протеста, во время которых призвали разблокировать Лачинский коридор. Участники акции попытались пройти к месту, где жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор. Они провели шествие к посту российских миротворцев. Но миротворцы их не пропустили к месту, где жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор.

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