Жители Нагорного Карабаха пожаловались на подорожание продуктов

27 февраля 2023, 22:23

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Цена продуктов, которые продаются по талонам, контролируется государством, однако другие продукты, в том числе картошка, огурцы и помидоры значительно подорожали, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" жители Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. В Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, закрыты детсады, остановлена работа АЗС и введен график подачи электричества. 24 февраля Лачинский коридор оставался заблокированным 77-е сутки.

В Нагорном Карабахе введена талонная система продажи некоторых продуктов. По талонам с 20 января продаются подсолнечное масло, макароны, рис, сахар и гречка. Цены на продукты, которые отпускаются без талонов, сильно выросли, пожаловались жители Карабаха. Овощи и фрукты в ограниченном количестве поставляются в регион с начала февраля. 10 февраля власти объявили, что фрукты, овощи, яйца и стиральный порошок также будут продаваться по талонам.

Продукты, которые выдаются по талонам из госрезерва, - макароны, яйца, гречка, рис, подсолнечное масло, сахарный песок - в основном не подорожали, сообщили корреспонденту Кавказского узла" в Инфоштабе при правительстве Нагорного Карабаха.

"Незначительно выросли цены на овощи и фрукты, так как их в госрезерве нет, они импортируются из Армении. Но также есть злоупотребления со стороны владельцев магазинов, и они поднимают цены. Правительство пытается контролировать и регулировать цены", - сказал сотрудник Информационного штаба при правительстве Нагорного Карабаха.

В феврале возбуждены административные дела в отношении 13 субъектов организаций и предпринимателей в Степанакерте и в районах за продажу товаров по завышенным ценам, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Государственной комиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции Нагорного Карабаха.

Нарушители "предупреждены о сохранении применения 15-процентной надбавки, установленной на виды реализуемой продукции", а также о том, что "хозяйствующие субъекты, необоснованно поднявшие цены, лишаются поставок товара". О необоснованно завышенных ценах карабахцы могут сообщить по горячей линии, добавили в ведомстве.

Овощи и фрукты для продажи по талонам распределяются по заявкам предпринимателей через Фонд содействия селу и сельскому хозяйству Нагорного Карабаха по установленной официально цене, согласно их заявке. "Магазин дает заявку на приобретение в таком-то объеме таких-то продуктов питания, сам осуществляет перевозку из склада в магазины", - пояснили в фонде корреспонденту "Кавказского узла"..

Владелец торговой точки по продаже овощей и фруктов и продуктов питания в Степанакерте, который назвался Артуром Петросяном, сказал, что кроме той продукции, что предоставляет государство для продажи по талонам, он получает и другие продукты от местных производителей и поставщиков.

"Цены на продукты по талонам, мы устанавливаем по нормам, установленные государством. А вот уже остальной товар, который мы приобретаем от других поставщиков, зависит от того, по какой цене мы их берем. Но люди покупают, и никакая продукция у нас не задерживается", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, система талонов намного облегчила работу продавцов, так как нет больших очередей. "Раньше, когда появлялся какой-либо продукт, возникала большая очередь, люди нервничали, толкались, боялись, что не всем достанется. Но талоны позволяют людям делать покупки спокойно, столько, сколько им полагается, а мы обслуживаем покупателей без нервотрепки", - сказал Петросян.

Владелица ларька в Степанакерте Ирина Хачатрян сообщила, что ее торговая точка берет на реализацию только те овощи и фрукты, которые можно продавать по талонам.

"Фонд содействия сельскому хозяйству предоставляет овощи и фрукты. Комиссия по урегулированию общественных услуг и экономической конкуренции остановила цены, и мы следуем им – продаем на 10-15 процентов дороже той цены, по которой приобрели товар у Фонда. Нам не нужны проблемы с государством, и очереди недовольных людей. Поэтому мы продаем только то, что предусмотрено по талонам. Знаем, что многие магазины продают некоторый товар, например, фрукты, не по талонам, и намного дороже. Скажем если мандарины мы продаем за 750 драмов (около 1,93 доллара США) по талонам, то в свободной продаже, эти же мандарины дороже на почти 500 драмов (1,29 доллара США). Но покупатели не сильно жалуются. Это нормально, так как у нас рынок поставки и сбыта свободный", - сказала женщина.

Жительница Степанакерта Арега Бабаян сказала, что цены на овощи и фрукты за время блокады ввыросли .

"Продукты питания, которые продают в магазинах по талонам, незначительно подорожали, некоторые даже сохранили прежнюю цену – макароны, яйца, гречка, рис, подсолнечное масло, сахарный песок. Хлеб тоже за все время блокады не подорожал. Картошка на 30-40% дороже, чем было до блокады. Но вот другие продукты питания, особенно мясные и консервные изделия, подорожали на 50 и более процентов. А недавно начали выдавать овощи и фрукты по талонам - картошку, капусту, морковь, свеклу, лук, а из фруктов - яблоки, апельсин и мандарины. Те овощи и фрукты, на которые выдаются талоны, почти не подорожали, кроме картошки. Картошка сейчас на 50%дороже, чем было до блокады, хоть и выдается по талонам. Еще то, что можно купить без талонов – это ананасы, клубника, помидоры и огурцы и другие продукты - подорожали почти на 100 %, на усмотрение владельца торговой точки", - рассказала женщина.

Она считает, что "нельзя допустить, чтоб продукты сильно подорожали, учитывая, что во время блокады многие граждане потеряли работ".

Уровень цен "зависит от желания продавца", а контролировать все торговые объекты, особенно в районах, "нереально", отметила жительница Аскерана Наира Айрапетян.

"У нас в городе много магазинов, и цены могут отличаться. Например, сметана в 250 граммов, во всех магазинах в Степанакерте стоят 300 драмов (около 0,77 доллара США), а сегодня в Аскеране в одном магазине мне сказали, что могу купить за 700 драмов (около 1,8 доллара США). На мое удивление, владелец магазина не отреагировал. Звонить на горячею линию не буду, я хорошо знаю владельца магазина, но надеюсь, что кто-то из покупателей сделает замечание, а не промолчит как я сегодня", - сказала Айрапетян корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Аниты Саркисян, "с 23 февраля дефицита основных продуктов питания уже нет".

"Продают все, что необходимо для проживания. Талонов тоже, считаю достаточно людям. Наша семья половину талонов, на макароны и гречку, еще не израсходовала, так как запасы остались еще с прошлого месяца. У нас многодетная семья, желательно, чтоб в рационе было больше свежих фруктов, там более январь и почти февраль мы не видели фруктов Если блокада затянется, то хотелось бы, чтоб запасы в магазинах не иссякли, и на прилавках всегда можно было что-то купить по талонам, и не было той ужасной картины, что мы наблюдали в магазинах в январе – пустые прилавки или бесконечные очереди", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.