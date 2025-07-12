Угроза атаки дронов объявлена на Кубани и Ставрополье

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Представители властей уведомили жителей Краснодарского и Ставропольского краев об угрозе атаки беспилотников.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью три беспилотника были сбиты в Ростовской области, один - в Краснодарском крае.

На территории Ставропольского края объявлена "беспилотная опасность", сообщил в 11.08 мск в своем телеграм-канале губернатор Владимир Владимиров. "Следите за передаваемыми сообщениями. За помощью обращайтесь по единому телефону экстренных служб «112»", - написал он.

По состоянию на 12.50 мск, Владимиров не сообщил об отмене угрозы атаки дронов. Под его публикацией к этому времени не размещено ни одного комментария.

Жители Краснодарского края сегодня также получили уведомления о "беспилотной опасности", сообщает 93.ru. "Жителей просят сохранять спокойствие и по возможности избегать открытых участков местности или укрыться в помещении", - говорится в публикации.

Оповещения об угрозе атаки были разосланы жителям Кубани через официальное приложение МЧС, поясняет "Коммерсант".

Напомним, в Новороссийске 3 мая в результате атаки дронов были повреждены жилые дома, ранения получили трое взрослых и двое детей. Власти сообщили, что повреждения во время атаки получили 192 квартиры, шесть квартир разрушены.

Губернатор Ставрополья в ночь на 14 июня сообщил об угрозе атаки беспилотников. По данным Минобороны, были сбиты восемь дронов.