Угроза атаки дронов объявлена на Кубани и Ставрополье
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Представители властей уведомили жителей Краснодарского и Ставропольского краев об угрозе атаки беспилотников.
Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью три беспилотника были сбиты в Ростовской области, один - в Краснодарском крае.
На территории Ставропольского края объявлена "беспилотная опасность", сообщил в 11.08 мск в своем телеграм-канале губернатор Владимир Владимиров. "Следите за передаваемыми сообщениями. За помощью обращайтесь по единому телефону экстренных служб «112»", - написал он.
По состоянию на 12.50 мск, Владимиров не сообщил об отмене угрозы атаки дронов. Под его публикацией к этому времени не размещено ни одного комментария.
Жители Краснодарского края сегодня также получили уведомления о "беспилотной опасности", сообщает 93.ru. "Жителей просят сохранять спокойствие и по возможности избегать открытых участков местности или укрыться в помещении", - говорится в публикации.
Оповещения об угрозе атаки были разосланы жителям Кубани через официальное приложение МЧС, поясняет "Коммерсант".
Напомним, в Новороссийске 3 мая в результате атаки дронов были повреждены жилые дома, ранения получили трое взрослых и двое детей. Власти сообщили, что повреждения во время атаки получили 192 квартиры, шесть квартир разрушены.
Губернатор Ставрополья в ночь на 14 июня сообщил об угрозе атаки беспилотников. По данным Минобороны, были сбиты восемь дронов.
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