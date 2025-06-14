Восемь дронов сбиты в Ставропольском крае

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Военные минувшей ночью обезвредили на Ставрополье восемь беспилотников, запущенных со стороны Украины. Еще 11 дронов сбиты над Азовским морем.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил об угрозе атаки беспилотников, а в 04.51 мск – о том, что в результате атаки беспилотника в промзоне Невинномысска ранен человек.

Минувшей ночью средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 беспилотников самолетного типа, запущенных со стороны Украины, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно сообщению, восемь дронов обезврежены на Ставрополье, еще 11 - в акватории Азовского моря. Также дроны обезврежены в Воронежской, Белгородской Самарской областях и в Крыму.

Губернатор Ставрополья в 06.23 мск объявил об отмене угрозы атаки дронов. "На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности", - написал он.

В 07.25 мск Владимиров опроверг свое сообщение о раненом человеке. "Обновление информации. По уточненным данным, пострадавших нет", - говорится в публикации.