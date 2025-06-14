Человек пострадал при атаке дрона в Невинномысске
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В результате атаки беспилотника в промзоне Невинномысска ранен человек.
Как писал "Кавказский узел", 2 мая беспилотник был сбит в Изобильненском округе Ставрополья, люди не пострадали.
Об атаке беспилотников губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил сегодня в 04.51 мск в своем телеграм-канале.
"По вражеским беспилотникам отработали системы ПВО. Зафиксировано падение обломков в промзоне Невинномысска. По оперативным данным, есть пострадавший, оказывается необходимая медпомощь", - написал он. Сколько дронов участвовало в атаке и подверглись ли нападению другие населенные пункты края, губернатор не уточнил.
Ранее, в 03.06 мск, Владимиров сообщил об угрозе атаки дронов. "Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность", - говорится в публикации.
По состоянию на 05.52 мск, в телеграм-канале губернатора не появилось новых публикаций.
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