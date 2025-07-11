Активист Араз Алиев добился снятия запрета на выезд из Азербайджана

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Член правления движения "Платформа III Республики" и активист движения Nida Араз Алиев добился снятия запрета на выезд из Азербайджана, после чего покинул страну.

Как писал «Кавказский узел» член правления движения "Платформа III Республики" (Resplatforma) и активисту движения Nida Аразу Алиеву 7 июля не позволили отбыть из Азербайджана за рубеж. Его поездка была вызвана необходимостью сопровождения на лечении больной матери. Он назвал ограничение не выезд "необоснованным", поскольку против нет никакого уголовного дела, не ведется следствия.

Как рассказал Алиев корреспонденту «Кавказского узла», 8 июля он побывал в главном управлении полиции города Баку с целью прояснения причин введения запрета ему на выезд из страны.

"Мне заявили, что запрет вызван с делом Toplum TV. Но я им сказал, что следствие по этому делу уже завершено. На это мне ответили, что дескать надо дождаться еще и завершения судебного процесса. Я указал на необоснованность этого довода и отметил, что лично я могу дождаться завершения судебного процесса, но мой выезд связан с сопровождением больной матери. Мне сказали, что «сочувствуют», но помочь не могут. Однако вчера (10 июля) ближе к вечеру мне позвонили, что ограничение снято и я ночью же вылетел. Сейчас я с матерью, сегодня я буду ее сопровождать на обследовании", - отметил Алиев.

Получить комментарии в пресс-службе МВД Азербайджана не удалось.

Напомним, в конце декабря 2023 года суд в Баку арестовал на 25 суток соучредителя "Платформы III Республики" Араза Алиева по статье о мелком хулиганстве. Соратники связали преследование Алиева с его политической деятельностью. Сам Алиев сообщил адвокату, что был избит силовиками во время задержания. Выйдя на свободу 17 января, Алиев рассказал "Кавказскому узлу", что ему так и не вернули изъятые при задержании вещи, в том числе ноутбук и мобильный телефон.

Группа азербайджанских активистов в декабре 2023 года учредила общественно-политическую структуру "Платформа III Республики". По их мнению, после восстановления контроля над Карабахом Азербайджану необходимы новая "посткарабахская" общественная повестка и переход от авторитаризма к демократии. 6 марта 2024 года три учредителя Платформы были задержаны в Баку. О тех, кто стоит у истоков движения, рассказывается в справке "Кавказского узла".

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