×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:52, 11 июля 2025

Активист Араз Алиев добился снятия запрета на выезд из Азербайджана

Араз Алиев. Фото: Yeniavaz.com https://www.yeniavaz.com/az/news/226358/araz-eliyevin-hebs-edildiyi-bildirilir-yenilenib

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Член правления движения "Платформа III Республики" и активист движения Nida Араз Алиев добился снятия запрета на выезд из Азербайджана, после чего покинул страну.

Как писал «Кавказский узел» член правления движения "Платформа III Республики" (Resplatforma) и активисту движения Nida Аразу Алиеву 7 июля не позволили отбыть из Азербайджана за рубеж.   Его поездка была вызвана необходимостью сопровождения на лечении больной матери.  Он назвал ограничение не выезд "необоснованным", поскольку против нет никакого уголовного дела, не ведется следствия. 

Как рассказал Алиев корреспонденту «Кавказского узла», 8 июля он побывал в главном управлении полиции города Баку с целью прояснения причин введения запрета ему на выезд из страны.

"Мне заявили, что запрет вызван с делом Toplum TV. Но я им сказал, что следствие по этому делу уже завершено. На это мне ответили, что дескать надо дождаться еще и завершения судебного процесса. Я указал на необоснованность этого довода и отметил, что лично я могу дождаться завершения судебного процесса, но мой выезд связан с сопровождением больной матери. Мне сказали, что «сочувствуют», но помочь не могут. Однако вчера (10 июля) ближе к вечеру мне позвонили, что ограничение снято и я ночью же вылетел. Сейчас я с матерью, сегодня я буду ее сопровождать на обследовании", - отметил Алиев.

Получить комментарии в пресс-службе МВД Азербайджана не удалось.

Напомним, в конце декабря 2023 года суд в Баку арестовал на 25 суток соучредителя "Платформы III Республики" Араза Алиева по статье о мелком хулиганстве. Соратники связали преследование Алиева с его политической деятельностью. Сам Алиев сообщил адвокату, что был избит силовиками во время задержания. Выйдя на свободу 17 января, Алиев рассказал "Кавказскому узлу", что ему так и не вернули изъятые при задержании вещи, в том числе ноутбук и мобильный телефон.

Группа азербайджанских активистов в декабре 2023 года учредила общественно-политическую структуру "Платформа III Республики". По их мнению, после восстановления контроля над Карабахом Азербайджану необходимы новая "посткарабахская" общественная повестка и переход от авторитаризма к демократии. 6 марта 2024 года три учредителя Платформы были задержаны в Баку. О тех, кто стоит у истоков движения, рассказывается в справке "Кавказского узла".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Эльвин Мустафаев. Фото: Ульвия Гулиева https://rus.az24saat.org
09:54, 11 июля 2025
Руководство колонии добилось ужесточения режима наказания активисту Мустафаеву
Сотрудники полиции. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
17:19, 10 июля 2025
Два бывших бойца ЧВК "Вагнер" арестованы в Азербайджане
Зангезурский коридор. Фото: https://vesti.az/index.php/v-mire/smi-ssa-predlozili-vvesti-amerikanskogo-operatora-dlya-kontrolya-zangezurskogo-koridora-550676
15:22, 10 июля 2025
Армения не исключила передачу контроля над Зангезурским коридором компании из США
Эльшан Ибрагимов в аэропорту. Стоп-кадр видео "Известий" от 09.07.25, https://t.me/izvestia/216105
20:18, 9 июля 2025
Эльшана Ибрагимова депортируют из России
Задержанные в Азербайджане россияне. Скриншот видео МВД Азербайджана
15:01, 9 июля 2025
Москалькова назвала чрезмерно жестким обращение с задержанными в Азербайджане россиянами
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
17:24, 5 июля 2025
Ветер с Апшерона
Мусорные села
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Все блоги
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Блогеры
Фото
14:48, 9 июля 2025
Ветер с Апшерона
1
Гибридная война в союзнических отношениях
Фото
17:24, 5 июля 2025
Ветер с Апшерона
Мусорные села
Фото
07:37, 2 июля 2025
Ветер с Апшерона
3
Шкалы враждебности
Фото
07:30, 27 июня 2025
Ветер с Апшерона
Пост о нравах отечественных туристов
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Аналитика
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
13:15, 4 июля 2025
В июне 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Григорий Мельконьянц в зале суда. 16 апреля 2025 года. Фото корреспондента "Кавказского узла"
11 июля 2025, 10:53
Мельконьянц этапирован в Коми

Саба Джикия. Фото: https://www.interpressnews.ge/
10 июля 2025, 12:26
Активист из Грузии осужден по делу о нападении на полицейского

Обыск в квартире оппозиционного депутата Гегама Манукяна. Фото: https://newsarmenia.am/news/armenia/ombudsmen-armenii-provodit-proverku-na-osnovanii-informatsii-ob-obyske-v-kvartire-oppozitsionnogo-de/
10 июля 2025, 10:38
Омбудсмен Армении отреагировала на обыски у членов оппозиционной партии

Арег Щепихин. Фото с личной страницы в соцсети.
10 июля 2025, 02:55
Арег Щепихин внесен в список террористов и экстремистов

Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Показать больше