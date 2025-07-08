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12:47, 8 июля 2025

Азербайджанский активист столкнулся с запретом на выезд из страны

Араз Алиев. Фото: https://jam-news.net/ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активист Араз Алиев сообщил о запрете на выезд из Азербайджана для сопровождения его больной матери, отправляющейся на лечение. Он назвал ограничение его прав необоснованным.

Как писал "Кавказский узел", в конце декабря 2023 года суд в Баку арестовал на 25 суток соучредителя "Платформы III Республики" Араза Алиева по статье о мелком хулиганстве. Соратники связали преследование Алиева с его политической деятельностью. Сам Алиев сообщил адвокату, что был избит силовиками во время задержания. Выйдя на свободу 17 января, Алиев рассказал "Кавказскому узлу", что ему так и не вернули изъятые при задержании вещи, в том числе ноутбук и мобильный телефон.

Группа азербайджанских активистов в декабре 2023 года учредила общественно-политическую структуру "Платформа III Республики". По их мнению, после восстановления контроля над Карабахом Азербайджану необходимы новая "посткарабахская" общественная повестка и переход от авторитаризма к демократии. 6 марта 2024 года три учредителя Платформы были задержаны в Баку. О тех, кто стоит у истоков движения, рассказывается в справке "Кавказского узла".

Члену правления движения Платформа III Республики (Resplatforma) и активисту движения Nida Аразу Алиеву 7 июля не позволили отбыть из Азербайджана за рубеж. 

 "Вот уже шесть месяцев моя мать страдает онкологическим заболеванием, она перенесла тяжелую операцию, сеансы химиотерапии не дают результатов. В последние дни состояние матери еще более ухудшилось, показатели крови не повышаются, и врачи не могут дать внятных объяснений. Я вынужденно решил вывезти мать для лечения за рубеж. Но вчера (7 июля) выяснилось, что правоохранительные органы ввели мне запрет на выезд из страны. Без меня матери будет сложно лечиться", - сказал Алиев корреспонденту "Кавказского узла".

Он назвал ограничение не выезд «необоснованным», поскольку против нет никакого уголовного дела, не ведется следствия.

"Моя мать заболела именно из-за стрессов, перенесенных в связи с необоснованными преследованиями меня. Теперь они (власти) разделяют ее от меня и обрекают на смерть в чужой стране", - сказал Алиев.

Эксперт в области права, бывший член коллегии адвокатов Азербайджана Намизад Сафаров отметил, что если в отношении гражданина нет уголовного дела, или других принятых официальных решений,  то его право на выезд из страны не может быть ограничено. «Даже лицу в статусе свидетеля не могут запретить выезд из страны. Но на практике правоохранители в Азербайджане произвольно вводят такие ограничения против журналистов и активистов», - сказал юрист корреспонденту «Кавказского узла».

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Получить комментарии в МВД и государственной пограничной службе не удалось.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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