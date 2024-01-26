Бакинский активист Алиев потребовал от полиции вернуть изъятые вещи

26 января 2024, 14:39

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Активист из Баку Араз Алиев обратился в полицию с требованием вернуть изъятые при задержании больше месяца назад личные вещи, в том числе телефон, банковскую карту и ключи от квартиры.

Как писал "Кавказский узел", в конце декабря 2023 года суд в Баку арестовал на 25 суток соучредителя "Платформы III Республики" Араза Алиева по статье о мелком хулиганстве. Соратники связали преследование Алиева с его политической деятельностью. Сам Алиев сообщил адвокату, что был избит силовиками во время задержания. Выйдя на свободу 17 января, Алиев рассказал "Кавказскому узлу", что ему так и не вернули изъятые при задержании вещи, в том числе ноутбук и мобильный телефон.

23 декабря 2023 года Араз Алиев перестал выходить на связь, его соратники предположили, что Алиев задержан в связи с созданием "Платформы III Республики". 27-летний Алиев является также членом гражданского движения Nida и преподает в Азербайджанском государственном университете языков. Созданное при участии Алиева движение обладает потенциалом серьезной политической силы, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Подробнее о движении можно прочитать в справке "Кто создал "Платформу III Республики" в Азербайджане".

Сегодня Араз Алиев официально обратился в МВД с требованием вернуть изъятые у него вещи, рассказал сам активист корреспонденту "Кавказского узла".

Он пояснил, что при задержании 23 декабря люди в штатском изъяли у него электронные устройства – ноутбук, макбук и мобильный телефон - а также сумку со всем содержимым, в том числе банковской и служебной картой и ключами от квартиры. "Я до сих пор не знаю, где эти мои вещи хранятся, в каких целях используются", - сказал он.

Личные вещи, изъятые при задержании, должны возвращаться владельцу после его освобождения, указал адвокат Немат Керимли, представлявший интересы Алиева в административном деле.

Адвокат подчеркнул, что в других случаях изъятие вещей для какого-либо расследования должно осуществляться по решению суда.

Получить комментарии в МВД не удалось: в пресс-службе ведомства не ответили на неоднократные звонки, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

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