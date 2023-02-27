49 граждан России эвакуированы из Нагорного Карабаха

27 февраля 2023, 09:31

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Из Нагорного Карабаха эвакуированы 49 граждан России, которые не могли выехать из-за блокировки Лачинского коридора, сообщили российские миротворцы.

Как сообщал "Кавказский узел", с 12 декабря 2022 года жители Азербайджана проводят акцию протеста в Лачинском коридоре, из-за чего единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с Арменией, заблокирована. Протестующие пропускают только машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). В Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, введены талоны на продукты. Были закрыты школы и детсады. 26 февраля стало известно, что с 27 февраля возобновляется работа детских садов.

Из Нагорного Карабаха была эвакуированы граждане России, которые ранее прибыли в непризнанную республику и не смогли ее покинуть из-за блокировки Лачинского коридора, сообщило командование российского миротворческого контингента.

"Было вывезено 49 человек, в том числе 6 детей", – уточнили 26 февраля миротворцы в своем Telegram-канале.

Напомним, в Нагорном Карабахе работа учебных заведений была приостановлена из-за проблем с отоплением – Азербайджан ранее прервал подачу газа и электричества из Армении. В начале февраля возобновились занятия для учеников старших классов – с 9 по 12 класс, а также для студентов. Для отопления помещений, где велись занятия, Минобразования Нагорного Карабаха выделило печки и дрова, а также электронагреватели. Власти объявили, что с 20 февраля возобновляются занятия во всех образовательных учреждениях.

"Кавказский узел" также писал, что с 14 декабря 2022 года жители Армении требуют от властей конкретных действий для разблокировки Лачинского коридора, ранее также они призывали ООН вмешаться в ситуацию. 20 декабря 2022 года на заседании Совета безопасности ООН представители нескольких стран призвали разблокировать дорогу.

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