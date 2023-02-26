В Нагорном Карабахе возобновляется работа всех детсадов

26 февраля 2023, 22:06

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Образовательный процесс во всех дошкольных образовательных учреждениях Нагорного Карабаха будет полностью возобновлен 27 февраля, сообщили власти. Мамы, которые вынуждены были уйти с работы, чтобы сидеть дома с маленькими детьми, рассказали, что с нетерпением ждут открытия детских садиков.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Азербайджана с 12 декабря 2022 года блокируют Лачинский коридор - единственную дорогу, связывающую Нагорный Карабах с внешним миром. В результате в непризнанной республике возник дефицит продовольствия и лекарств, введены талоны на продукты, приняты меры для экономии электроэнергии. Периодически прерывается подача газа. Учебные занятия во всех образовательных учреждениях были приостановлены после зимних каникул из-за проблем с отоплением - Азербайджан прервал подачу газа и электричества из Армении в Нагорный Карабах. В начале февраля возобновились занятия для учеников старших классов – с 9 по 12 класс, а также для студентов вузов. Для отопления помещений, где велись занятия, Минобразования выделило печки и дрова, а также электронагреватели.Власти объявили, что с 20 февраля возобновляются занятия во всех образовательных учреждениях.

«С 20 февраля возобновился образовательный процесс в тех дошкольных учреждениях, где поступающий частично газ позволял отапливать помещения», - пояснил 26 февраля корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы правительства Нагорного Карабаха. «С 27 февраля принято решение возобновить работы всех дошкольных учреждений, так как газоснабжение Нагорного Карабаха из Армении не прекращалось за последние семь дней, а также есть возможность обеспечить питание детей в садиках», - сказал он.

«С 27 февраля образовательный процесс будет полностью возобновлен во всех дошкольных образовательных учреждениях, действующих в Республике Арцах (Нагорный Карабах)», - говорится в релизе, опубликованном 26 февраля на страницах в соцсетях Министерства образования, науки, культуры и спорта Нагорного Карабаха.

«О возобновлении работы дошкольных групп и групп продленного дня общеобразовательных школ министерство предоставит дополнительную информацию, так как вопрос их питания еще не решен из-за блокады», - сказал сотрудник Минобразования.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Нагорного Карабаха с нетерпением ждут возобновления работы всех дошкольных учреждений.

Армине Гулян рассказала, что до блокады ее дети ходили в садик, но как только их садик закрыли из-за отсутствия газа, она вынуждена была сидеть с ними дома. «Я с нетерпением ждала, когда дадут газ, садики откроются. На прошлой неделе хотела определить детей в другой садик, где начали работать, но мест не оказалось. Теперь, когда наш садик начинает работу, я тоже могу ходить на работу», - сказала молодая женщина.

За прошедшую неделю газ не отключали, в домах есть отопление, теплая вода, и отключения электричества не сильно мешает, сообщила Мелания Бабаян.

Она отметила, что старшие дети ходят в школу, на холод в помещениях не жалуются. «В домах тепло, так как есть газ. Школы и садики начали работу, значит, дети будут не бесхозные, пока мы на работе. Талоны получили, в магазинах есть овощи и фрукты. Но, несмотря на это, тревога от того, что дорога остается закрытой, что мы в блокаде и не можем быть спокойны за наши жизни», - призналась Бабаян.

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