Члены Совбеза ООН призвали разблокировать Лачинский коридор

21 декабря 2022, 08:46

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Блокировка единственной дороги из Нагорного Карабаха должна быть немедленно прекращена, заявили представители нескольких государств на заседании Совета безопасности ООН. Представитель Азербайджана отметил, что ни официальный Баку, ни протестующие активисты не перекрывали Лачинский коридор.

Как писал "Кавказский узел", с 14 декабря протестующие в Ереване требуют от властей Армении конкретных действий для разблокировки дороги Степанакерт – Горис, также они призывали ООН вмешаться в ситуацию. 20 декабря активисты также провели шествие, приурочив его к обсуждению проблемы в Совбезе ООН, которое было намечено на 23 мск.

Утром 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. 20 декабря блокада Лачинского коридора продолжалась девятые сутки.

В Совете безопасности ООН прошло заседание, посвященное ситуации в Лачинском коридоре. "Государства - члены Совета - выразили обеспокоенность ситуацией в Лачинском коридоре, в то время как представители Армении и Азербайджана обменялись обвинениями в том, что другая сторона продолжает провокации и нарушила трехстороннее заявление", - говорится в публикации, размещенной на сайте СБ ООН.

В частности, представитель Франции призвала к "немедленному и безоговорочному разблокированию Лачинского коридора". Представитель США назвал неприемлемым перекрытие транспортного сообщения между Арменией и Нагорным Карабахом и также призвал немедленно возобновить движение транспорта через Лачинский коридор.

Также выступили представители Албании, ОАЭ, Китая, Великобритании, Бразилии, Габона, Кении, Мексики, Норвегии, Ганы, Ирландии и Индии.

В свою очередь представитель Армении заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе близка к гуманитарной катастрофе. "Он настоятельно призвал Совет потребовать от Азербайджана полного соблюдения положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и немедленно разблокировать Лачинский коридор", - говорится в публикации, перевод которой выполнен "Кавказским узлом".

Представитель Азербайджана подчеркнул, что территория, которую ошибочно называют "Нагорным Карабахом", является международно признанной суверенной территорией его страны, Карабахским экономическим регионом. "Решительно отвергая все претензии Армении по ситуации с Лачинским коридором, он заявил, что ни его правительство, ни протестующие активисты не блокировали коридор, который использовался не по назначению для незаконной добычи полезных ископаемых", - сообщил Совбез ООН.

Азербайджанские активисты с 12 декабря требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Власти Азербайджана 14 декабря заявили, что не азербайджанские активисты препятствуют проезду гражданских машин по трассе, а российские миротворцы. Провластные азербайджанские издания сообщили 15 декабря, что несколько машин миротворцев проехали по участку Лачинского коридора в Степанакерт, что опровергает версию о блокаде Карабаха. При этом независимых журналистов власти страны не пустили к месту акции протеста для ее освещения.

Представитель Азербайджана призвал международное сообщество убедить Армению согласиться на предложение его правительства соблюдать международные обязательства, прекратить незаконную деятельность, территориальные претензии и политические и военные провокации.

Представитель России выразил обеспокоенность блокировкой Лачинского коридора, находящегося под контролем российского миротворческого контингента, и напомнил, что обе стороны взяли на себя в том числе обязательство обеспечить, чтобы гражданское население не сталкивалось с трудностями, говорится в публикации.

Публикация носит информационный характер и не является официальным заявлением, отмечается в сообщении Совета безопасности.

Напомним, блокировка дороги сказалась на работе междугородного транспорта и врачебных бригад и сделала невозможной отправку тяжелобольных пациентов Степанакертского медцентра в Ереван. На территории Армении остались более 1100 жителей Нагорного Карабаха, в том числе 270 детей, которые не смогли вернуться домой. 18 декабря жители Степанакерта рассказали "Кавказскому узлу", что столкнулись с дефицитом продуктов в магазинах.

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