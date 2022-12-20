Деятели культуры в Ереване потребовали разблокировать Нагорный Карабах

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Активисты провели акцию у посольств России, Франции и США и представительства ООН в Ереване, в ходе которой потребовали восстановить движение по заблокированной дороге Степанакерт-Горис. Акция была приурочена к сегодняшнему рассмотрению вопроса о блокировке дороги в Совете безопасности ООН.

Как писал "Кавказский узел", с 14 декабря протестующие в Ереване требуют от властей Армении конкретных действий для разблокировки дороги Степанакерт – Горис. 15 и 17 декабря армянские врачи также вышли к представительству ООН и потребовали обеспечить право жителей Нагорного Карабаха на медицинскую помощь. Россия должна предпринять усилия для снятия блокады, заявил глава Революционной партии Нагорного Карабаха Артур Осипян. Единственно возможный выход из кризиса - полное освобождение коридора в Армению, отсутствие любых досмотров и разрешений на проезд, заявил госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян. Жители Нагорного Карабаха рассказали, что готовятся к длительной блокаде.

Утром 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом.

Акция протеста, организованная деятелями культуры в связи с блокадой Нагорного Карабаха прошла в Ереване. Участники акции потребовали открыть Бердзорский коридор и деблокировать Нагорный Карабах. К инициативе присоединились другие общественные деятели.

Активисты собрались на площади Свободы, откуда направились к посольству России, затем к посольствам Франции и США, затем завершили шествие возле здания представительства ООН и приурочили свое мероприятие к сегодняшнему обсуждению проблемы в Совбезе ООН.

Совбез ООН 20 декабря обсудит обстановку в перекрытом азербайджанской стороной Лачинском коридоре, соединяющем Нагорный Карабах с Арменией. "На основании обращения Армении СБ ООН обсудит создавшуюся в Лачинском коридоре ситуацию", – сообщил МИД Армении сегодня на своем сайте. Рассмотрение намечено на 3.00 p.m (23.00 мск) следует из информации на сайте Совбеза ООН.

Участники акции держали в руках государственные флаги Нагорного Карабаха, плакаты и транспаранты с надписями "Арцаху (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла") нужно, чтоб ты высказался сейчас!", "Признайте Арцах!", "Свободный, независимый Арцах!", "Я - Арцах!", "Я хочу попасть домой".

Перед зданием посольства России участники акции призвали Россию приложить все свои усилия, чтобы разблокировать дорогу соединяющую. Нагорный Карабах с Арменией. Они скандировали "Открыть дорогу жизни!", "Арцах!", "Открыть воздушное сообщение! и другие.

Участница акции, актриса Тамара Петросян отметила, что до этого ходили к зданию представительства ООН поддержать заместителя госминистра Нагорного Карабаха, бывшего-омбудсмена Артака Бегларяна, но стало понятно, что этого недостаточно, чтобы поднять волну протеста и быть услышанным, поэтому решили организовать шествие по посольствам стран - участниц МГ ОБСЕ.

Советник госминистра Нагорного Карабаха Артак Бегларян с 14 декабря проводит бессрочный сидячий пикет у здания представительства ООН в Ереване

"Сегодня в Арцахе в блокаде моя семья, мои родственники, друзья, знакомые, которым я в ежедневном режиме звоню, беспокоюсь о ситуации, в которой они оказались, а они, находясь в блокаде, меня успокаивают, говорят, что справятся. Но я понимаю, насколько это серьезно и не понимаю, как долго их хватит продуктов, медикаментов и т.д.", - отметила Тамара.

Один из инициаторов акции, певец Артем Вальтер родом из Нагорного Карабаха, отметил, что их требование одно: открыть Бердзорский (азербайджанское название Бердзора - Лачин. - Прим. "Кавказского узла") коридор. "Мне неважно каким образом, какие механизмы будут применены, хоть одним звонком, хоть вводом войск. Дорога должна быть открыта, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу", - отметил Артем

Акция, помимо требований, также, по его словам, очень важна, чтобы жители Нагорного Карабаха не чувствовали себя покинутыми, указал он.

Министр иностранных дел Нагорного Карабаха Давид Бабаян подчеркнул значимость обсуждения вопроса блокады Карабаха в Совбезе ООН. "Сам факт обсуждения в СБ уже очень примечателен и мы ожидаем, что обсуждения будут очень предметными и в итоге заставят Азербайджан выполнять взятые на себя обязательства и открыл Бердзорский коридор. Баку нарушил все договоренности, все международные, моральные и гуманные нормы", - заявил журналистам Давид Бабаян.

По его словам, каждый день Азербайджан выдвигает какие-то требования, теперь хочет установить КПП в коридоре между Арменией и Нагорным Карабахом.

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