Ограничения на проход по нацпарку возмутили туристов и жителей Сочи

04 мая 2024, 18:41

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Проход по лесу в Сочинском нацпарке ограничен шлагбаумами и сделан платным, но цели сбора денег неизвестны, пожаловались туристы и местные жители. Руководство парка вправе вводить ограничения, однако должно предоставлять отдыхающим подробную информацию о них, указали юристы.

Жалоба на то, что руководство сочинского нацпарка запретило проход к водопадам, хотя продаёт билеты для посещения, пришло на sms-сервис "Кавказского узла" 8 апреля. "Чтоб посмотреть природные водопады, надо купить входной билет!.. Но дальше в лес пройти нельзя, т.к. установлены шлагбаумы с информацией о запрете прохода или проезда, с предупреждением о видеонаблюдении! Сочинский нацпарк запретил вход в лес. […] Считаем, что нац.парк нарушает наши права", - говорится в сообщении.

На ограничения прохода по парку пожаловались туристы и жители Сочи

Автор сообщения, жительница Сочи Татьяна Ивановская пояснила корреспонденту "Кавказского узла", что даже после уплаты 200 рублей за проход к Змейковским водопадам, путь к горе Пикет через лес преграждают шлагбаумы с информацией о запрете прохода и проезда. По словам женщины, отдых их группы из 16 человек был испорчен: на гору Пикет они так и не попали, заплатив по 200 рублей, и причину такой преграды так и не выяснили.

Лесник Нижнесочинского лесничества Владимир Марусидзе подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" установку шлагбаумов. "Да, шлагбаумы наши. На них ведь висит табличка, что это национальный парк. Шлагбаум ограничивает автотранспорт. И предупреждает людей без оплаты пропуска. Если вы получили пропуск, пешком можете пройти. На горе Пикет там совхозная территория, там стоит КПП. А так все по регламенту", - сказал он, отказавшись пояснить, о каком совхозе и регламенте идет речь.

Татьяна Куриленко также не смогла попасть на гору Пикет из-за шлагбаума. Она сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что вдали видела стройку коттеджного поселка и посчитала, что на территории национального парка идет коммерческое строительство.

Версию о застройке нацпарка озвучила и бывшая сотрудница парка, кандидат экономических наук Елена Бокачева. По ее словам, несмотря на частую смену руководства нацпарка, ситуация в нем не меняется. Прокуратура инициировала несколько исков к нацпарку Сочи о сносе в нем самовольных построек, однако большая часть построек осталась. «В Марьинском лесничестве все дома остались, остались дома в Лыготхском", - сказала Бокачева корреспонденту "Кавказского узла".

На стайте судов общей юрисдикции и арбитражных судов размещены несколько решений по искам природоохранной прокуратуры о сносе самовольных построек к различным лицам которые возвели их на территории национального парка в Мацестинском лесничестве.

Жительница Сочи Гузель Гильманова также выразила возмущением тем, что людям перекрывают путь по нацпарку для привычных прогулок по лесу, требуя по 200 рублей за проход. По ее словам, она инвалид детства, у нее двое малолетних внуков, и платить из своей пенсии по 600 рублей за прогулку она не в состоянии.

"Мы живем в Хосте недалеко от рекреационного объекта национального парка «Чертовы ворота». Там при входе просто стоит шлагбаум и маленькая вахтовая бытовка. В ней сидит человек и взимает плату за проход в лес... Дорога, где стоит шлагбаум, была построена еще при советской власти. И мы всегда по ней ходили в лес беспрепятственно. Сейчас же требуют деньги непонятно за что. Куда идут эти деньги, тоже не известно", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Гузель Гильманова.

Руководитель парка объяснил появление шлагбаумов

Шлагбаумы устанавливают согласно положению о сочинском национальном парке, утвержденному Минприроды в 2013 и 2015 годах и зарегистрированному в Минюсте, а так же согласно уставу Сочинского нацпарка, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" и.о. директора национального парка Сергей Шевелев. "Я ничего от себя не делаю, я действую в рамках положения и устава", - сказал он.

По словам директора, нацпарк разбит на зоны: заповедные, "где вообще ничего нельзя", особо охраняемые, где также много запретов "с целью сохранения животного и растительного мира". "Есть зоны рекреационные, куда мы за плату и пускаем посетителей. Но тоже в ограниченное время года, чтобы не допускать каких-либо неблагоприятных ситуаций и для посетителей и для природы", - рассказал Сергей Шевелев.

Он отметил, что внутренний и федеральный законы разрешают ставить препятствующие проходу и проезду шлагбаумы "в целях сохранения природы", чтобы избежать, например, пожаров. Но, как правило, эти ограничения кратковременные и снимаются после того, как погодные условия улучшаются. Сергей Шевелев затруднился ответить на вопросы о шлагбаумах в Нижнесочинском лесничестве, Хосте и Кудепсте и рекомендовал писать запросы. Он также не смог пояснить, почему нет информационных щитов с картами возле каждого шлагбаума с разъяснениями причин перекрытия прохода и рекомендовал «смотреть сайт».

На сайте нацпарка действительно размещены различные внутренние документы и приказы о временном доступе на рекреационные объекты, но нет иллюстрирующих схем.

Юристы и эколог указали на необходимость подробно информировать туристов

Хотя местным жителям и приезжим не нравятся требования оплаты прохода к рекреационным объектам и установленные шлагбаумы, федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» позволяет это делать руководителям нацпарков, указал адвокат Сергей Костюк.

"Они руководствуются своими положениями об охране природы. Но здесь очень сложно понять, что же они охраняют на самом деле, потому что карт и схем нет не только на сайте нацпарка, но и на входах в сами объекты. Откуда человек может знать, в какой зоне он находится, если, кроме шлагбаума, нет ничего, что могло бы идентифицировать его местонахождение? Шлагбаум можно установить в любом месте и устно сказать, что тут начинается заповедная или особо охраняемая зона, но в реальности проверить без карты это невозможно", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Сергей Костюк.

Адвокат пояснил, что как местный житель он сам регулярно посещает нацпарк и лично сталкивался с блокировкой прохода в лес и требованием платы, однако так и не смог разобраться, почему установлены шлагбаумы и на что тратится взятая плата.

При взимании платы и установке шлагбаумов главным фактором должна быть "ясность и четкая, недвусмысленная информация", указал адвокат Роман Клыков. "С этой целью возле каждого шлагбаума должен стоять информационный щит не с рукотворно созданной бумажкой, а именно официально изготовленной точной картой местности с указанием зон нацпарка, обозначением, где именно установлены шлагбаумы. И, если ограничения временные, то должны стоять сроки, с какой и по какую дату они действуют. В отношении взимания денег за проход к рекреационным объектам там же должна быть информация: какая сумма собрана и на что она потрачена. Люди должны знать, за что они платят, если с них требуют деньги. В обратном случае это называется незаконными доходами", - сказал адвокат Роман Клыков корреспонденту "Кавказского узла".

Руководитель АНО "Гражданская инициатива против экологической преступности" Дмитрий Шевченко подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что конкретной информации о картографическом месте расположения шлагбаумов и причинах ограничений на сайте нацпарка и в самом нацпарке нет.

Поэтому, по его словам, нет возможности с уверенностью сказать, законны ли эти ограничения. Эколог согласился, что национальные парки имеют право вводить ограничения в своих зонах, но подчеркнул, что и туристы имеют право знать, где именно находятся эти зоны.

Претензии к властям по поводу земель нацпарка озвучили и сочинские шапсуги

Земельные вопросы остаются главной проблемой для адыгов, издавна живущих в Сочи, в том числе на землях, позднее отданных нацпарку, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель краевой общественной организации "Адыгэ Хасэ" причерноморских адыгов-шапсугов Маджид Чачух.

Шапсуги - народ из группы адыгов. Живут в основном в Туапсинском и Лазаревском районах Краснодарского края.

"Мы писали письма и заявления во все инстанции, но реакции никакой. Мы фактически живем в национальном парке, но у нас теперь запрет на ведение хозяйственной деятельности на землях нацпарка. Но чем мы должны заниматься, проживая в аулах, если не будем вести хозяйственную деятельность?" – сказал Чачух.

Председатель ТОС аула «Каледж» Сальбий Гербо пожаловался корреспонденту "Кавказского узла", что "когда было надо", то все шапсуги их аулов проголосовали за переизбрание Путина президентом в надежде на оставление им земель, но потом выяснилось, что "проблемы шапсугов никому не нужны, а все письма Путину просто переслали на места".

Шапсуги не должны спекулировать "тем, что было 200 лет назад", а должны руководствоваться законами России, прокомментировал претензии шапсугов Сергей Шевелев. "Там где у жителей аулов пасеки, находится заповедная зона нацпарка, я им неоднократно это разъяснял, и любая хозяйственная деятельность там запрещена. Я им предлагал еще полгода назад другое место в национальном парке, где нет заповедной зоны, предлагал перенести свои улики и пчел, но они отказались. Сейчас им разрешено ходить к уликам, чтобы кормить пчел, но не ездить на машинах, как они привыкли, потому что в заповедных зонах не то что ездить - ходить нельзя. Но они не хотят с этим мириться, поэтому мы были вынуждены выставить посты и шлагбаумы", - сказал Шевелев.

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