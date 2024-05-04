Иса Гамбар возглавил "Мусават" после 10-летнего перерыва

04 мая 2024, 19:34

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Председателем азербайджанской оппозиционной партии "Мусават" избран Иса Гамбар, возглавлявший ее до 2014 года.

Как писал "Кавказский узел", в 2014 году новым председателем партии "Мусават" был избран Ариф Гаджилы, в 2019 году он был переизбран на очередной пятилетний срок.

"Мусават" – старейшая партия Азербайджана, созданная в 1911 году и имеющая правоцентристскую ориентацию. В 1918-1920 годы "Мусават" была основной политической силой в правительстве, в годы СССР действовала в эмиграции в Турции. В Азербайджане деятельность партии восстановлена в 1992 году, до 2014 года ее возглавлял Иса Гамбар.

Сегодня состоялся 11-й съезд партии "Мусават", на котором прошли выборы нового председателя. Согласно уставу партии, один человек не может быть председателем партии более чем два пятилетних срока, а Ариф Гаджилы уже избирался лидером партии в 2014 и 2019 годах, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы "Мусават".

При подготовке к съезду кандидатами в председатели были выдвинуты Осман Кязимов и Натиг Улубек, однако они взяли самоотвод после выдвижения кандидатуры Исы Гамбара. Гамбар как единственный кандидат подавляющим большинством голосов был избран главой партии после 10-летнего перерыва, сообщил сотрудник пресс-службы партии.

Иса Гамбар охарактеризовал ситуацию в стране как "тяжелую". "С одной стороны, в стране продолжаются последствия экономического кризиса. Ситуация усугубляется процветанием взяточничества, коррупции, монополизма. Жизненные условия народа удручающие. И на этом фоне продолжаются политические репрессии", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Гамбар высказался за мирный переход к демократическим переменам, но усомнился в том, что власти Азербайджана "по доброй воле" пойдут на перемены. Однако, по его мнению, отсутствие перемен в конечном итоге может привести к усугублению проблем страны, и тогда ситуация может выйти из-под контроля, и за решение вопросов "возьмется улица", что приведет к хаосу.

Чтобы избежать социальных катаклизмов, партия "Мусават" предложит заключение "общественного договора", добавил Гамбар. "Это должен быть договор между властью и обществом, между властью и оппозицией с определением целей развития страны и дорожной карты их достижения. "Мусават" в ближайшее время предложит конкретные меры в данном направлении и начнет консультации с другими политическими силами", - сказал он.

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