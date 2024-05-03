Меняйло отчитался о поисках пропавших в Крыму срочников

03 мая 2024, 16:18

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Два военных-срочника из Северной Осетии и один из Дагестана пропали в Крыму, после того как вышли в море на лодке. Ведутся поиски пропавших солдат, сообщил Сергей Меняйло.

30 апреля трое молодых людей (двое из Северной Осетии и один – из Дагестана), которые проходили срочную службу в Крыму, на резиновой вёсельной лодке, несмотря на сильный ветер, вышли в открытое море. По некоторым данным, это видели их сослуживцы, которые и обратились в МЧС, сообщил сегодня глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

По его словам, к нему обратилась мать одного из пропавших солдат. "Поиски в прибрежной зоне пока, к сожалению, результата не дали. Мы немедленно связались с военной прокуратурой и оказываем всю возможную с нашей стороны помощь для поисков пропавших солдат. Также пообщались с сестрой одного из них, уточнили нужную информацию", - сообщил глава республики.

"Кавказский узел" также писал, что с 12 февраля в Каспийске ведутся поиски уроженки Северной Осетии, спортсменки Анны Цомартовой. Ранее ее мать рассказала, что спортсменка пропала после того, как потерпела поражение в спортивном турнире.

Отец Анны Николай Цомартов 24 февраля опубликовал на сайте Сhange.org петицию, в которой также попросил Владимира Путина оказать содействие в поисках его дочери. Цомартову последний раз видели на территории ведомственного санатория ФСБ в Каспийске, указал он в петиции.

10 марта Диана Цомартова заявила, что после ознакомления с материалами дела об исчезновении ее дочери семья пришла к выводу, что следователи не провели должной работы. Она отметила, что подала на них жалобу. 24 марта ФСБ отвергла свою причастность к исчезновению Анны Цомартовой.

Участники специальной военной операции на Украине записали видеообращения к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в поисках пропавшей в Каспийске спортсменки из Северной Осетии Анны Цомартовой.

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