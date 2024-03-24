ФСБ отвергла свою причастность к исчезновению Цомартовой

24 марта 2024, 11:31

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Сотрудники управления ФСБ по Дагестану, а также пенсионеры, находившиеся в ведомственном санатории в Каспийске, непричастны к исчезновению спортсменки Анны Цомартовой, заявило ведомство в ответе на обращение ее матери.

Как информировал "Кавказский узел", 20 марта Диана Цомартова, которая является матерью пропавшей в Каспийске спортсменки Анны Цомартовой, объявила о вознаграждении в пять миллионов рублей тому, кто поможет вернуть дочь.

Поиски Анны Цомартовой ведутся с 12 февраля. Ее мать ранее рассказала, что девушка пропала в Каспийске после того, как потерпела поражение в спортивном турнире и находилась в подавленном состоянии. Следователи возбудили дело об убийстве, однако рассматривается также и версия похищения.

Диана Цомартова опубликовала сегодня в телеграм-канале "Анна Цомартова", который посвящен поискам ее дочери, ответ управления ФСБ по Дагестану на ее обращение.

В документе сказано, что Цомартова обратилась в ведомство 25 февраля. "Информация о возможной противоправной деятельности сотрудников УФСБ по Республике Дагестан, пенсионеров органов безопасности, находившихся в санатории "Дагестан", не нашла своего подтверждения", – сказано в ответе.

Этот пост в телеграм-канале "Анна Цомартова", на который подписаны более 13,5 тысячи пользователей, на 11.30 мск набрал 77 отметок с реакцией пользователей и 72 комментария.

"Другого ответа от них и не ждали", – заявила Mariya Platonova.

"А почему же тогда они не дают камеры просмотреть и санатории? Уж у меня слов нет, они себя прикрывают", – считает Lubov Suilanova.

"Не работали в тот день будто бы, и все на этом", – пояснила Анастасия Палагина.

"Неправда! Как они могли не работать? У них на каждый шаг жучок и камера, а тут не работают", – ответил ей пользователь с ником El.

"Нужна огласка на телевидении, Там есть свои минусы большие, но и плюсы есть", – посоветовала Елена Лузянина.

"Пишите претензию и следом жалобу. Претензия, что отказываются предоставить записи с камер. Пусть дадут ответ и на этот вопрос письменно. И жалобу на них же, что не дают ответа. И параллельно звоните на горячую линию президенту. Чтоб все заявки были примерно в одно время. Оставляйте именно жалобу и претензию. Все не смогут отмолчатся", – написал пользователь Uz Zuz.

Напомним, 10 марта Диана Цомартова заявила, что после знакомства с материалами дела об исчезновении Анны Цомартовой, семья пришла к выводу, что следователи не провели должной работы. Она отметила, что подала на них жалобу.

Хозяин гостиницы в Каспийске, где на время поисков остановилась семья Цомартовых, не взял с них денег, рассказала в своем блоге на "Кавказском узле" "Блогерка. Северный Кавказ". "Среди огромного объема новостей о разных проявлениях человеческой мерзости такие небольшие даже новости о чём-то добром не дают сойти с ума", – написала она 18 марта.

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