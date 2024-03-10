Семья Цомартовой подала жалобу на следствие

10 марта 2024, 07:18

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После ознакомления с материалами дела относительно исчезновения в Дагестане спортсменки Анны Цомартовой, ее родственники пришли к выводу, что следователи не провели должной работы и подали на них жалобу, рассказала ее мать Диана Цомартова.

Как информировал "Кавказский узел", 9 марта в организации "Лиза Алерт" рассказали, что поиски пропавшей в Дагестане спортсменки Анны Цомартовой продолжаются, и что в них участвуют 20 волонтеров.

27 февраля стало известно, что федеральные власти проигнорировали обращение отца Цомартовой. 24 февраля Николай Цомартов направил обращение к Путину с просьбой помочь в расследовании дела. Цомартов пояснил, что его дочь последний раз видели на территории ведомственного санатория ФСБ в Каспийске, после чего она пропала.

Родственники Анны Цомартовой не удовлетворены ходом расследования дела об ее исчезновении, заявила мать спортсменки Диана Цомартова.

"Нас ознакомили с материалами уголовного дела по факту пропажи Анны. Сказать, что у нас шок, это не сказать ничего. Абсолютно ничего не сделано! В данный момент подано ходатайство и жалоба", – написала она 9 марта в телеграм-канале "Анна Цомартова".

Этот пост в телеграм-канале "Анна Цомартова", на который подписаны 8967 пользователей, на 07.15 мск 10 марта набрал около 35 тысяч просмотров и 1509 комментариев.

"Диана, вам лучше ехать в Москву, к Путину на прямую. Добиваться с ним встречи и разговаривать", – написала Алия.

"Надеяться на правоохранительные органы смысла не было изначально. Тем более столько времени уже – прошел месяц практически. На кого тут можно рассчитывать, нужно было идти к Путину, обращение писать, идти на все каналы, там бы начали поднимать всё. Теперь дотянули они специально и не известно к чему теперь это всё приведет", – считает Юлия.

"Номера телефонов (WhatsApp*, Telegram) федеральных новостей, передачи "Дежурная часть", все есть в интернете. Отправляйте туда просьбу о помощи, да и все видео, что у вас есть об исчезновении Ани. Нужен резонанс, только так можно достучаться", – посоветовала Наташа.

"Согласна, что нужен резонанс. Подключать и ТВ, и шоу, и что угодно, лишь бы была огласка", – высказал схожее мнение пользователь с ником Stepasha.

На 07.15 мск на сайтах прокуратуры Дагестана, следственного управления СКР по республике, а также на сайте управления МВД по Дагестану нет комментариев относительно жалобы Дианы Цомартовой на неудовлетворительную работу следователей.

Мать Анны Цомартовой оказалась в числе осетинских женщин, не готовых мириться "с унижением, с насилием, с несправедливостью", указал 8 марта Алан Цхурбаев, автор блога "Владикавказ. Там, где тепло и сыро" на "Кавказском узле" в своем посте "Почему в Осетии у протеста женское лицо?". Проблема поисков осложняется тем, что "спортсменка вроде пропала на территории санатория ФСБ, куда случайно прошла, гуляя в сумерках", заметил он. "А к камерам санатория ФСБ получить доступ не так просто, и родителям пропавшей их показали, но только на пятый день. И родители полагают, что то, что им показали - обрезанное и смонтированное видео", - написал он.

Напомним, поиски Анны Цомартовой ведутся с 12 февраля. Ее мать ранее рассказала, что девушка пропала в Каспийске после того, как потерпела поражение в спортивном турнире и находилась в подавленном состоянии. Следователи возбудили дело об убийстве, однако рассматривается также и версия похищения. 20 февраля глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что версия о том, что спортсменка Анна Цомартова пыталась заказать такси, чтобы уехать из Махачкалы во Владикавказ, не соответствует действительности. Пользователи Telegram сочли, что эта версия могла распространиться на фоне объявления родственниками Цомартовой вознаграждения за информацию о ней. Сведения о награде в один миллион рублей подтвердил отец спортсменки.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.