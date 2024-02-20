Меняйло опроверг версию об отъезде Цомартовой из Дагестана

20 февраля 2024, 10:07

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Версия о том, что спортсменка Анна Цомартова пыталась заказать такси, чтобы уехать из Махачкалы во Владикавказ, не соответствует действительности, заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Пользователи Telegram сочли, что эта версия могла распространиться на фоне объявления родственниками Цомартовой вознаграждения за информацию о ней. Сведения о награде в один миллион рублей подтвердил отец спортсменки.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 февраля к поискам спортсменки из Северной Осетии Анны Цомартовой в Каспийске подключилась авиация, также были задействованы водолазы. По словам матери девушки, следователи возбудили дело об убийстве, однако рассматривается также и версия похищения.

Поиски Цомартовой ведутся с 12 февраля. Ее мать рассказала, что Цомартова пропала в Каспийске после того, как потерпела поражение в турнире и находилась в подавленном состоянии.

В телеграм-каналах появилась информация о том, что Анна Цомартова будто бы пыталась вызвать такси из Махачкалы во Владикавказ. Но ни МЧС, ни правоохранительные органы эту информацию не подтверждают, сообщил 19 февраля в своем телеграм-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Сообщение о том, что Цомартова будто бы пыталась на такси уехать во Владикавказ, 18 февраля, в частности, опубликовал телеграм-канал "ЧП Кавказ". По словам источника, сотрудники управляющей компании рассылают жителям дома по улице Даниялова в Махачкале сообщения о том, что Анна Цомарова могла находиться в их дворе. Девушка вызвала такси до Владикавказа, но таксист отказался ее везти после того, как увидел ее растерянное состояние, сказано в публикации.

Этот пост в телеграм-канале "ЧП Кавказ", на который подписаны более 165 тысяч пользователей, на 10.00 мск 20 февраля набрал 536 отметок с реакцией пользователей и 1072 комментария.

"Пусть найдется уже она, и вся эта история закончится уже", написала Белоснежка.

"Самое главное, что жива. И не нужно домысливать ничего остальным", – заявил пользователь с ником Ми.

"Как она могла вызвать такси? Первый вопрос. Второй – как она могла снимать посуточно квартиру, если с самого начала сказали, что с собой она ничего не взяла? Слишком много непонятного", – отметил пользователь с ником Blagoe tut.

"А таксисты растерянных не возят? Очень странная версия", – подчеркнула Saida.

"Миллион рублей предложили родственники и люди после этого начали озвучивать версии", – считает пользователь с ником No Name.

Родственники Анны Цомартовой пообещали выплатить один миллион рублей за информацию, которая поможет вернуть ее семье, передал 19 февраля паблик "Новости Осетии" в соцсети "ВКонтакте".

"Мы сами объявили вознаграждение, у нас друг есть, который готов взять для нас кредит. Он максимум миллион может взять, потом мы будем выплачивать", – привел 19 февраля на своем сайте телеканал НТВ слова отца Анны Цомартовой Николая.

Отец спортсменки добавил, что психологи МВД сделали анализ и предварительно пришли к выводу, что суицид исключен. "Сейчас еще женщина нашлась, которая заявила, что видела, как Анна в воду заходит с камня. Ее следователь опрашивает, но я сомневаюсь в правдивости ее слов. Сам камеры смотрел – непонятно. Там реально люди с фонарями, прожекторами ее не видели, а она за 500 метров увидела", – подчеркнул Николай.

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