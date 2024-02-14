Авиация подключилась к поискам пропавшей спортсменки в Каспийске

14 февраля 2024, 19:31

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Поиски спортсменки из Северной Осетии Анны Цомартовой в Каспийске ведут 150 человек, задействованы авиация и водолазы, сообщил глава республики.

Как сообщал "Кавказский узел", силовики разыскивают 22-летнюю спортсменку из Северной Осетии Анну Цомартову. Ее мать рассказала, что она пропала в Каспийске после того, как потерпела поражение в турнире и была в подавленном состоянии.

Около 150 человек задействованы в поисках Анны Цомартовой, сообщил сегодня глава Северной Осетии Сергей Меняйло. "Ищут на земле, под водой и с воздуха. В помощь спасателям и водолазам задействована авиация. Пока, к сожалению, без результата. Но не теряем надежды", - написал он в своем Telegram-канале. Он добавил, что держит связь по этому поводу с представителями всех силовых структур.

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