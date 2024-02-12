Анна Цомартова. Фото личная страница ВКонтакте

12 февраля 2024, 10:09

Североосетинская спортсменка пропала в Каспийске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики разыскивают 22-летнюю спортсменку из Северной Осетии Анну Цомартову. Ее мать рассказала, что она пропала в Каспийске после того, как потерпела поражение в турнире и была в подавленном состоянии.

О розыске 22-летней спортсменки из Северной Осетии Анне Цомартовой 11 февраля в своем телеграм-канале разместила сообщение пресс-секретарь МВД Дагестана Гаяна Гариева.

По словам Гариевой, в полицию Дагестана обратилась мать спортсменки, которая рассказала, что накануне вечером ее дочь вышла из Дворца спорта в Каспийске и не вернулась. Девушка приехала в Дагестан на спортивные соревнования, но проиграла в турнире и очень тяжело это переживала. Оставив телефон дома, она ушла, сказано в публикации.

"По информации УУР МВД Дагестана последний раз её видели в 18.37 [10 февраля] на берегу моря", – отметила пресс-секретарь МВД республики.

Видео, на котором предположительно показана идущая по берегу Цомартова, сегодня опубликовал Instagram-паблик* tut.dagestan. На кадрах ролика показан одетый в балахон человек, идущий по берегу по кромке воды. Съемка ролика ведется сверху, лица человека не видно, также неразличим и его пол. Когда человек на видео стал подниматься на скалы, то оператор ему крикнул: "Алё, ты куда". На этом ролик обрывается.

"На видео видно, что девочка в отчаянии. Ей нужна была в этот момент помощь и поддержка", – написал администратор паблика.

На 10.05 мск этот пост в Instagram-паблике* tut.dagestan, на который подписаны около 1,7 миллиона пользователей, набрал 1106 просмотров и 190 комментариев. Большая часть их авторов упрекнула снявшего ролик человека за равнодушие.

"Почему не остановили её? Человек здравомыслящий так не приведёт себя, неужели трудно было догадаться оператору", – написала madina2309.mm.

"Уровень равнодушия зашкаливает. Легче снять на видео, чем остановить и помочь человеку. Надеюсь, она жива", – отметила aida_pm_master.

"Когда видели, что в такой мороз заходит в воду, неужели не было понятно, что что-то не так? Нельзя было подойти?" – спросила patimat.zagra.

Некоторые другие пользователи заступились за оператора. "Почему винят того, кто снимал? Он знал, что ли что она потеряется", – написал пользователь sooomiiik.

"Тренеру нужно было её поддержать, спорт этот непредсказуемый. Не знаешь кто победит", – отметила smataeva_inabbat.

"Кавказский узел" также писал, что 31 января дагестанский боец ММА Магомедрасул Мутаев получил несколько огнестрельных ранений около своего дома в Махачкале и умер по пути в больницу. Позже по подозрению в его убийстве был задержан Надырхан Кадирханов. Следствие назвало причиной убийства Мутаева личную неприязнь подозреваемого. Кадирханов рассказал, что подвергался избиениям и унижениям со стороны Мутаева в присутствии других людей.

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Примечание:

"Боец из Дагестана одержал победу на турнире UFC", "Требование оправдать подозреваемого в убийстве Мутаева вызвало спор в соцсети", "Меликов вступился за дагестанских бойцов".

Автор: "Кавказский узел"

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