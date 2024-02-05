Кадирханов сообщил детали конфликта с бойцом ММА Мутаевым

05 февраля 2024, 15:25

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Надырхан Кадирханов, подозреваемый в убийстве бойца ММА Магомедрасула Мутаева, рассказал, что подвергался избиениям и унижениям со стороны спортсмена в присутствии других людей, сообщил представитель ОНК Дагестана после визита к задержанному.

Как писал "Кавказский узел", 31 января боец ММА Магомедрасул Мутаев получил несколько огнестрельных ранений около своего дома в Махачкале и умер по пути в больницу. 3 февраля полиция сообщила, что по подозрению в убийстве задержан 18-летний Надырхан Кадирханов. Следствие назвало причиной убийства Мутаева личную неприязнь подозреваемого.

Ранее знакомые подозреваемого сообщили, что он подвергался унижениям и издевательствам со стороны Мутаева. По данным других источников, Мутаев выяснял с Кадирхановым отношения не один на один, а собрал группу из примерно 15 человек, чтобы избить Кадирханова и унизить его в присутствии свидетелей.

Представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана сегодня посетили Надырхана Кадирханова в изоляторе временного содержания в Махачкале, сообщил в своем телеграм-канале заместитель главы республиканской ОНК Шамиль Хадулаев.

Кадирханов назвал не соответствующими действительности слухи о том, что его облили зеленкой, и что он из Коркмаскалы, говорится в публикации. "Также, что и ранее у него с покойным был инцидент со стрельбой еще до событий, когда он реально 31 января убил М.Мутаева, неправда. Что касается издевательств над ним, он подтвердил", - сообщил Хадулаев.

Летом 2023 года на Магомедрасула Мутаева было совершено покушение: в него стреляли из травматического пистолета, но тогда никто не пострадал. Знакомые 21-летнего спортсмена описывают его как конфликтного человека, сообщил 1 февраля телеграм-канал Shot.

По словам Кадирханова, у них "было два инцидента". "Один с другом покойного, который вызвал Н.Кадирханова и, с его слов, оказался с несколькими друзьями, в итоге получил неожиданный удар и был избит. Далее уже примерно через месяц, 31 декабря 2023 г., его опять вызвали поговорить, но уже боец ММА М.Мутаев и тоже в итоге оказался не один, а с 11 друзьями, и все кончилось, со слов Надырхана, какими-то садистскими издевательствами со стороны М.Мутаева, с унижением человеческого достоинства […] что в итоге и привело к смерти спортсмена ровно через месяц", - говорится в публикации.

Жалоб на условия содержания в ИВС задержанный не высказал, отметил Хадулаев. "Мы после посещения ИВС встретились с замминистра спорта Дагестана Г.Гайдарбековым (министр С.Сажидов в Москве), и он нас проинформировал, что Минспорта РД проведет собрание тренеров и будет серьезный разговор", - сообщил Шамиль Хадулаев.

Напомним, Магомедрасул Мутаев родился в 2003 году. В октябре 2022 года спортсмен стал серебряным призером международного турнира по вольной борьбе в Каспийске. В ММА Мутаев успел провести всего один бой в ноябре 2023 года в Москве в рамках турнира AMC Fight Nights 122. Тогда Мутаев выступал против Эльгюна Юсибова, одержав победу. Второй его профессиональный выход был назначен на 23 февраля 2024 года. Он должен был выступать в столице на турнире AMC Fight Nights 123, сообщило 1 февраля издание "Известия".

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