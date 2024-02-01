Месть за издевательства названа мотивом убийства Мутаева

01 февраля 2024, 17:58

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Подозреваемый в убийстве бойца ММА Магомедрасула Мутаева подвергался с его стороны унижениям и издевательствам, сообщили знакомые молодого человека. Убийству Мутаева предшествовало покушение летом 2023 года.

Как сообщал "Кавказский узел", боец ММА Магомедрасул Мутаев скончался от огнестрельных ранений по пути в больницу. Силовики установили личность стрелявшего, по предварительным данным, причиной убийства названа месть.

Знакомые жителя села Коркмаскала, предполагаемого подозреваемого в убийстве Мутаева, рассказали, что он всегда был хорошим парнем. "Он не живет сейчас в Коркмаскале. Не верится, что он мог убить, по крайней мере, из-за словесного конфликта. Всегда хороший и приветливый был. В местных пабликах появляется информация, что Мутаев около недели назад сильно избил его на квартире. Нужно было очень довести его, чтоб на убийство решился", - привело News.ru слова односельчанки молодого человека. По ее словам, его пытаются найти через знакомых, проводят опросы.

По данным на 17.45 мск, Следком и МВД Дагестана на своих сайтах и в Telegram-каналах не сообщали о задержании подозреваемого в убийстве Мутаева.

Другой знакомый отметил, что молодой человек подвергался издевательствам. "Появляется информация, что Мутаев около недели назад сильно избил его. Сигареты об него тушил. Нужно было очень довести <его>, чтоб на убийство решился.", - процитировало его издание. Он также сообщил об опросах силовиков.

Версия об издевательствах, которые стали причиной убийства, содержится и в анонимном сообщении, опубликованном сегодня Telegram-каналом Tut Dagestan. "Мутаев пользовался тем, что сильнее молодых ребят в зале. Издевался над младшими, забирал у них вещи. Не оправдываю убийцу, но у парня просто не выдержали нервы", - указано в сообщении.

По данным Mash Gor, предполагаемый подозреваемый подвергся унижениям со стороны Мутаева. Причиной стали слова молодого человека об отце бойца, утверждается на странице Mash Gor в соцсети "ВКонтакте".

Мутаев был конфликтным человеком, ранее, летом 2023 года, в него стреляли из травматического пистолета, но тогда никто не пострадал, сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на знакомых бойца. На опубликованном видео этого инцидента один мужчина идет к машине, к нему сзади подходит другой мужчина, он держит вытянутые вперед руки на уровне груди. После этого первый мужчина убегает, второй бежит в сторону, видно, что в руке у него предмет, похожий на пистолет. Второй достает пистолет и стреляет ему вслед, следует из видеозаписи.

Магомедрасул Мутаев родился в 2003 году. В единоборства он пришел из вольной борьбы. Боец считался одним из самых ярких учеников Абдулманапа Нурмагомедова, отца российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова. Ему пророчили большое будущее в смешанных единоборствах. В октябре 2022 года спортсмен стал серебряным призером Международного турнира по вольной борьбе памяти Али Алиева в Каспийске. В ММА Мутаев успел провести всего один бой в ноябре 2023 года в Москве в рамках турнира AMC Fight Nights 122. Тогда Мутаев выступал против Эльгюна Юсибова, одержав победу. Второй его профессиональный выход был назначен на 23 февраля 2024 года. Он должен был выступать в столице на турнире AMC Fight Nights 123, сообщило сегодня издание "Известия".

В промоутерской компании AMC Fight Nights Мутаева назвали молодым и перспективным атлетом, который "успел оставить яркий след в мире единоборств", следует из сообщения в Telegram-канале компании.

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