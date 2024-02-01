Боец ММА Магомедрасул Мутаев застрелен в Махачкале

01 февраля 2024, 09:39

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Неизвестный произвел несколько выстрелов в бойца ММА Магомедрасула Мутаева около его дома в Махачкале, спортсмен умер по пути в больницу. По данным источников, силовики установили личность стрелявшего, предварительно причиной убийства названа месть.

По данным, министерства по физической культуре и спорту Дагестана, в Махачкале убит боец смешанных единоборств промоушена Fight Nights Магомедрасул Мутаев.

"В Махачкале возле подъезда дома убит спортсмен, боец смешанных единоборств Магомедрасул Мутаев", – привел сегодня ТАСС слова источника.

Он добавил, что на месте работает следственная группа.

Силовики возбудили дело об убийстве Мутаева, рассказал источник в правоохранительных органах. Информацию об убийстве Мутаева также подтвердил знакомый бойца, сказано в сообщении.

Магомед Мутаев был застрелен около подъезда своего дома из пистолета, уточнила сегодня в своем телеграм-канале газета "Черновик".

К публикации прикреплено видео, на кадрах которого показан двор многоквартирного дома. К подъезду подходит человек, навстречу ему из подъезда выходит другой человек и производит в первого несколько выстрелов. Тот падает, а стрелявший уходит. Действия на видео происходят в темное время суток и занимают несколько секунд.

Инцидент произошел, когда Мутаев вернулся с тренировки, одна пуля попала ему в голову, он скончался по пути в больницу. Это не первое покушение на бойца, ранее в него также стреляли из пистолета, но не попали. Предположительная причина убийства Мутаева – месть, отметил сегодня телеграм-канал Mash.

Сообщение о том, что у подъезда одного из многоквартирных домов по улице Гапцахской в Махачкале слышны выстрелы, поступило дежурную часть МВД в 22.30 мск, сообщило сегодня в своем телеграм-канале МВД Дагестана.

"Неизвестный произвел несколько выстрелов из оружия неустановленного образца в 21-летнего жителя Махачкалы. В результате полученных огнестрельных ранений мужчина скончался", – сказано в сообщении.

Личность подозреваемого установлена, уточнили в МВД.

Следком возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия, глава ведомства Александр Бастрыкин взял расследование на контроль, сообщил сегодня "Коммерсант".

В убийстве Магомеда Мутаева заподозрен уроженец села Коркмаскала, написал сегодня в своем телеграм-канале "Спросите у Расула" блогер Расул Асад.

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