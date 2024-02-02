МВД Дагестана обнародовало данные предполагаемого убийцы Мутаева

02 февраля 2024, 01:35

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Дагестанские силовики разыскивают 18-летнего Надырхана Кадирханова в связи с убийством, данные и фото молодого человека официально опубликовало МВД республики. Источники, ранее назвавшие Кадирханова вероятным убийцей бойца ММА Магомедрасула Мутаева, сообщили о следственных действиях в родном селе подозреваемого.

Как сообщал "Кавказский узел", боец смешанных единоборств промоушена Fight Nights Магомедрасул Мутаев был убит у своего дома в Махачкале: неизвестный несколько раз выстрелил в него, спортсмен умер по пути в больницу. Источники назвали предполагаемым мотивом убийства месть, а подозреваемым, которому удалось скрыться с места преступления - уроженца села Коркмаскала. По информации знакомых подозреваемого, он подвергался унижениям и издевательствам со стороны Мутаева.

Убийству Магомедрасула Мутаева предшествовало покушение: летом 2023 года в него стреляли из травматического пистолета, но тогда никто не пострадал. Знакомые 21-летнего спортсмена описывают его как конфликтного человека. Боец считался одним из самых ярких учеников Абдулманапа Нурмагомедова, отца российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова.

Министерство внутренних дел Дагестана вечером 1 февраля опубликовало личные данные и фотографию подозреваемого в убийстве Магомедрасула Мутаева. Силовики разыскивают 18-летнего уроженца Кумторкалинского района Дагестана Надырхана Кадирханова.

В официальном Telegram-канале ведомства опубликовано фото молодого человека. Хотя имя Мутаева в публикации не названо, - убитый обозначен как "21-летний житель Махачкалы", - фабула и время преступления целиком соответствуют обстоятельствам дела.

Из сообщения следует, что правоохранители пока не установили тип оружия, из которого был застрелен Мутаев. МВД Дагестана призвало всех, кто владеет информацией о местонахождении Кадирханова, уведомить о нем силовиков. В публикации приводятся телефоны для связи.

Неофициальные источники назвали имя подозреваемого и распространили его фотографии раньше, чем сообщение о розыске появилось в официальном канале. "В Махачкале объявлен план "Перехват", подозреваемый может скрываться на "Ладе-Приора". В родном селе Надырхана проводятся следственные действия", - сообщал утром 1 февраля Telegram-канал Baza.

"Лада-Приора", на которой скрылся <подозреваемый>, последний раз <была замечена> у ипподрома спустя 30 минут после расстрела бойца. (...) Не исключено, что подозреваемый бросил машину и скрывается. С родственниками Надырхан на связь не выходит", - отметил Telegram-канал SHOT.

Также в Telegram-каналах распространяются подробные описания издевательств, которым, предположительно, подвергся Кадирханов. Согласно версии источников, Мутаев выяснял с ним отношения не один на один, а собрал группу из примерно 15 человек, чтобы избить Надырхана и унизить его в присутствии свидетелей.

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