Следком назвал личную неприязнь причиной убийства Мутаева

04 февраля 2024, 09:31

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Следствие считает, что подозреваемый в убийстве бойца ММА Магомедрасула Мутаева совершил его из-за того, что испытывал личную неприязнь к спортсмену, сообщил Следком.

Как информировал "Кавказский узел", 31 января боец ММА Магомедрасул Мутаев получил несколько огнестрельных ранений около своего дома в Махачкале и умер по пути в больницу. Источники назвали предполагаемым мотивом убийства месть. 1 февраля МВД Дагестана сообщило, что по подозрению в убийстве Мутаева разыскивается 18-летний Надырхан Кадирханов. Вечером 3 февраля силовики отчитались о его задержании.

По версии следствия, подозреваемый в убийстве Магомедрасула Мутаева совершил его из-за наличия ранее возникших личных неприязненных отношений со спортсменом, сообщил сегодня ночью в своем телеграм-канале Следком. "В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения", – сказано в сообщении.

Уточняется, что задержанному вменяются статьи об убийстве и незаконном обороте оружия.

Напомним, ранее источники сообщили, что причиной убийства Мутаева могли стать издевательства. "Мутаев пользовался тем, что сильнее молодых ребят в зале. Издевался над младшими, забирал у них вещи. Не оправдываю убийцу, но у парня просто не выдержали нервы", – сказано в сообщении, опубликованном 1 февраля в телеграм-канале "Tut Dagestan".

Знакомые жителя села Коркмаскала, предположительно, причастного к убийству Мутаева, заявили, что он всегда был хорошим парнем. "Не верится, что он мог убить, по крайней мере, из-за словесного конфликта. <…> В местных пабликах появляется информация, что Мутаев около недели назад сильно избил его на квартире. Нужно было очень довести его, чтоб на убийство решился", – привело News.ru слова односельчанки молодого человека.

Еще один его знакомый также заявил, что тот подвергался издевательствам со стороны Мутаева. "Появляется информация, что Мутаев около недели назад сильно избил его. Сигареты об него тушил. Нужно было очень довести <его>, чтоб на убийство решился", – подчеркнул он.

Подозреваемый в убийстве подвергся унижениям со стороны Мутаева. Причиной стали слова молодого человека об отце бойца, сообщил телеграм-канал "Mash Gor".

Магомедрасул Мутаев родился в 2003 году. Он считался одним из наиболее ярких учеников Абдулманапа Нурмагомедова, отца бойца ММА Хабиба Нурмагомедова. Мутаеву пророчили большое будущее в смешанных единоборствах. В октябре 2022 года он стал серебряным призером Международного турнира по вольной борьбе памяти Али Алиева в Каспийске. В ММА Мутаев успел провести всего один бой в ноябре 2023 года в Москве в рамках турнира AMC Fight Nights 122. Он выступал против Эльгюна Юсибова и одержал победу, сообщили 1 февраля "Известия".

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