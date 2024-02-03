Задержан подозреваемый в убийстве Мутаева в Махачкале

03 февраля 2024, 20:26

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Сотрудники полиции после двух дней поисков задержали подозреваемого в убийстве Магомедрасула Мутаева, сообщило МВД Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", боец смешанных единоборств промоушена Fight Nights Магомедрасул Мутаев получил несколько огнестрельных ранений у своего дома в Махачкале вечером 31 января, спортсмен умер по пути в больницу. Источники назвали предполагаемым мотивом убийства месть, а подозреваемым, которому удалось скрыться с места преступления - уроженца села Коркмаскала. По информации знакомых подозреваемого, он подвергался унижениям и издевательствам со стороны Мутаева. 1 февраля МВД Дагестана сообщило, что по подозрению в убийстве Мутаева разыскивается 18-летний Надырхан Кадирханов.

Убийству Магомедрасула Мутаева предшествовало покушение: летом 2023 года в него стреляли из травматического пистолета, но тогда никто не пострадал. Знакомые 21-летнего спортсмена описывают его как конфликтного человека. Боец считался одним из самых ярких учеников Абдулманапа Нурмагомедова, отца российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова.

МВД Дагестана сообщило сегодня о задержании подозреваемого в убийстве Магомедрасула Мутаева, которое произошло вечером 31 января на улице Гапцахской в Махачкале.

"Полицейскими в ходе проведенных мероприятий был установлен подозреваемый, им оказался 18-летний уроженец Кумторкалинского района. Молодой человек был объявлен в розыск и в течение двух суток задержан в Хасавюртовском районе", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

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