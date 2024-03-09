20 волонтеров продолжают поиски Цомартовой в Дагестане

09 марта 2024, 13:53

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Поиски пропавшей в Дагестане спортсменки Анны Цомартовой продолжаются, в них участвуют 20 волонтеров, сообщили в организации "Лиза Алерт".

Как писал "Кавказский узел", поиски курсантки третьего курса Ростовского юридического института МВД Анны Цомартовой, уроженки Северной Осетии, ведутся с 12 февраля. Ее мать рассказала, что девушка пропала в Каспийске после того, как потерпела поражение в спортивном турнире и находилась в подавленном состоянии. 14 февраля к поискам подключились авиация и водолазы. По словам матери девушки, следователи возбудили дело об убийстве, однако рассматривается также и версия похищения.

20 февраля глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что версия о том, что спортсменка Анна Цомартова пыталась заказать такси, чтобы уехать из Махачкалы во Владикавказ, не соответствует действительности. Пользователи Telegram сочли, что эта версия могла распространиться на фоне объявления родственниками Цомартовой вознаграждения за информацию о ней. Сведения о награде в один миллион рублей подтвердил отец спортсменки.

Поиски Анны Цомартовой не прекращаются, сообщил 8 марта корреспонденту "Кавказского узла" администратор телеграм-канале дагестанского филиала поисковой организации «Лиза Алерт» Залим. «Поиски продолжаются», - сказал он.

В поисках постоянно участвуют 20 человек, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" координатор «Лиза Алерт-Дагестан» Шамиль. «В каких-то случаях собирается и 60 и 80 человек, но здесь все зависит от ситуации у самих людей, от местоположения и так далее. Кроме членов отряда, обычно людей с большим опытом, есть и добровольцы, но они не получают самостоятельной задачи, а идут вместе с членом отряда как его глаза и уши», - рассказал он.

По его словам, к 8 марта поисковики "прочесали всю береговую линию вплоть до реки Сулак", но ничего не обнаружили. По поводу санатория, который упоминала мать Анны Цомартовой, Шамиль сообщил, что поисковики смогли осмотреть лишь его окрестности, поскольку сам санаторий, в который приезжают в том числе высокопоставленные чиновники, строго охраняется.

27 февраля стало известно, что федеральные власти проигнорировали обращение отца Цомартовой. 24 февраля Николай Цомартов направил обращение к Путину с просьбой помочь в расследовании дела. Цомартов пояснил, что его дочь последний раз видели на территории ведомственного санатория ФСБ в Каспийске, после чего она пропала.

В МВД Дагестана никаких данных о поисках Анны Цомартовой нет, поскольку все материалы были переданы в Следственное управление СКР по Дагестану, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы министерства.

В свою очередь старший помощник руководителя следственного управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Оксана Тенётова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что не может ничего сказать сверх того, о чем написано в новости на сайте управления. «В следующий раз мы выскажемся, когда Анна Цомартова будет обнаружена, я надеюсь, что живой и здоровой», - сказала она.

Проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения Анны Цомартовой 2002 года рождения, говорится в публикации, размещенной 12 февраля на сайте управления СКР по Дагестану. "С привлечением сотрудников полиции, службы спасения, местными жителями и представителями добровольческой организации «Лиза Алерт» проводятся поисковые мероприятия", - отмечено в сообщении. По состоянию на 13.50 мск, ведомство не опубликовало новых сообщений о ходе поисков или о расследовании.

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