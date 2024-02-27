Федеральные власти проигнорировали обращение отца Цомартовой

27 февраля 2024, 21:35

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Отец пропавшей после соревнований в Каспийске Анны Цомартовой не получил реакции от федеральных властей с просьбой содействовать в поиске дочери, а мать девушки усомнилась в полноте предоставленных видеозаписей с берега моря. В поисках спортсменки, помимо сотрудников МЧС и родных, принимают участие волонтеры из Дагестана и Осетии.

Как писал "Кавказский узел", Анну Цомартову последний раз видели на территории ведомственного санатория ФСБ в Каспийске, после чего она пропала, указал в своей петиции на сайте Change.org, опубликованной 24 февраля, отец спортсменки Николай Цомартов. Он попросил президента России Владимира Путина помочь в расследовании дела.

Поиски Цомартовой ведутся с 12 февраля. Ее мать рассказала, что Цомартова пропала в Каспийске после того, как потерпела поражение в турнире и находилась в подавленном состоянии. 14 февраля к поискам подключилась авиация, также были задействованы водолазы. По словам матери девушки, следователи возбудили дело об убийстве, однако рассматривается также и версия похищения. 20 февраля глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что версия о том, что спортсменка Анна Цомартова пыталась заказать такси, чтобы уехать из Махачкалы во Владикавказ, не соответствует действительности. Пользователи Telegram сочли, что эта версия могла распространиться на фоне объявления родственниками Цомартовой вознаграждения за информацию о ней. Сведения о награде в один миллион рублей подтвердил отец спортсменки.

Поиски курсантки третьего курса Ростовского юридического института МВД Анны Цомартовой, которая находилась в Каспийске на соревнованиях по тайскому боксу и после прогулку по набережной не вернулась в гостиницу, продолжаются, сообщил ее отец Николай Цомартов. "МЧС и полиция продолжают поиски. В поисковых работах принимают участие также волонтеры из Дагестана и Осетии. Правоохранительные органы нас пока не ознакомили с материалами дела, мы не знаем, какие версии пропажи они рассматривают. Обещали ознакомить на этой неделе", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, нет свободного доступа к территории ведомственного санатория ФСБ в Каспийске, где в последний раз видели ее дочь.

"Туда смогли попасть и осмотреть территорию только сотрудники МЧС и полиции. И то через несколько дней после пропажи. Ее там не нашли. Вовнутрь здания никто не заходил, прошлись по территории и ее не нашли. А в здании ее искали сами сотрудники санатория", - рассказал Николай Цомартов.

Он также сообщил, что пока нет реакции федеральных властей на его обращения с просьбой оказать содействие. "Я обращался к президенту России Владимиру Путину через петицию и интернет-приемную, обращался также к главе Следственного Комитета и прокуратуры, но пока никакой реакции на мои обращения нет", - отметил он.

Мать пропавшей девушки Диана Цомартова рассказала, что на территории санатория установлены камеры видеонаблюдения и им показали записи с этих камер.

"Она попала туда случайно. После соревнований она расстроенная шла, прогуливалась по линии берега, а там находится дряхлый забор с дыркой, а рядом никаких опознавательных знаков, кроме протертых, которые невозможно читать. То есть можно было зайти туда, прогуляться, Она прошла и находилась там на пирсе около 40 минут. По записям видеокамер, которые нам предоставили представители санатория, видно, что она находилась на пирсе около 40 минут, а потом темнеет и, по их словам, эти видеокамеры ночью не записывают происходящее. Но как могут камеры санатория ФСБ ночью не записывать? Это невозможно. Мы сами около 10 камер посчитали на протяжении 300 метров по линии берега. Далее идет погранзастава и аэродром, которые тоже принадлежат ФСБ. Все они в одном квадрате и именно в этом квадрате теряется след моей дочери", - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, есть ощущение, что видео были смонтированы. "Нам предоставили видеозаписи после поднятой шумихи. Говорили делать запрос через СК, полицию, потом говорили, что записи долго грузятся и так далее. Мне пришлось сделать видеообращение, поскольку понимала, что ФСБ не идет на контакт. Дело под личный контроль взял глава Дагестана, подключил и МВД, и ФСБ. Но они сотрудничают очень тяжело. Только на пятые сутки они пригласили мужа и показали видеозаписи. На наш взгляд, видео смонтированы, потому что нам нужно было время с 17:11 по 18:00, а там на видео написано 20:00, и они говорят, что запись идет позже на один час. Время сбито. Обрывается момент, когда темнеет и ее больше нет. До 18:00 все видно, а после 18:00 камеры не видят пирса. Поэтому сначала они предполагали, что она якобы прыгнула. А наше предположение, что они не дают достоверную информацию. Камеры ФСБ не могут записывать только днем", - считает она.

Сейчас поиски продолжаются. "Поиски идут по всей линии побережья протяженностью 156 км. Поиски ведут сотрудники МЧС. Мы сами осматриваем линию берега города Каспийск, от места, где в последний раз видели ее. От этой точки в двух разных направлениях в радиусе 10 километров мы сами осматриваем каждый день, по тем же направлениям идут волонтеры из Осетии, а также мчсники", - рассказала она.

Один из волонтеров, приехавших из Осетии, отметил, что поиски пока не дают результата. "Мы продолжаем поиски после территории санатория. Туда нас не пустили. На сегодняшний день нас трое. Изначально было четверо, мы приехали из Осетии, но один из наших ребят по семейным обстоятельствам был вынужден вернуться домой. Мы с первого же дня начали поиски, ищем ее в надежде, что найдем целой и невредимой", - рассказал Сослан "Кавказскому узлу".

По его словам, волонтеры арендовали квартиру и временно проживают в Каспийске.

"Мы решили, что так будет лучше, чтобы каждый день не ездить туда-обратно. Мы увидели новость, что пропала наша землячка и сразу же решили помочь чем сможем. Было бы лучше, если было бы больше волонтеров. Это могло бы помочь общим стараниям. Так что, если у кого-то есть желание, пусть присоединяется к нам", - отметил он.

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