Отец Цомартовой попросил Путина помочь с расследованием пропажи его дочери

26 февраля 2024, 08:04

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Анну Цомартову последний раз видели на территории ведомственного санатория ФСБ в Каспийске, после чего она пропала, указал в своей петиции на сайте Change.org отец спортсменки Николай Цомартов. Он попросил президента России Владимира Путина помочь в расследовании дела.

Как информировал "Кавказский узел", 20 февраля глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что версия о том, что спортсменка Анна Цомартова пыталась заказать такси, чтобы уехать из Махачкалы во Владикавказ, не соответствует действительности. Пользователи Telegram сочли, что эта версия могла распространиться на фоне объявления родственниками Цомартовой вознаграждения за информацию о ней. Сведения о награде в один миллион рублей подтвердил отец спортсменки.

Поиски Цомартовой ведутся с 12 февраля. Ее мать рассказала, что Цомартова пропала в Каспийске после того, как потерпела поражение в турнире и находилась в подавленном состоянии. 14 февраля к поискам подключилась авиация, также были задействованы водолазы. По словам матери девушки, следователи возбудили дело об убийстве, однако рассматривается также и версия похищения.

Отец Анны Цомартовой Николай Цомартов 24 февраля разместил на сайте Сhange.org петицию, в которой попросил президента России Владимира Путина оказать содействие в поисках его дочери.

Цомартов пояснил в петиции, что 10 февраля его дочь, курсантка 3-го курса Ростовского юридического института МВД, находилась в Каспийске на соревнованиях по тайскому боксу. После соревнований она пошла на прогулку по набережной и не вернулась в гостиницу.

"Последнее место, где она находилась, это территория ведомственного санатория ФСБ "Дагестан". Несмотря на то, что она пропала на особо охраняемой территории, до сих пор не установлена судьба и местонахождение Цомартовой Анны. Считаем, что для объективного расследования исчезновения Цомартовой Анны необходимо участие в расследовании президента РФ Путина В.В." – сказано в обращении.

На 08.00 мск 26 февраля петиция набрала 2053 голоса, из них 1562 – за последние сутки.

Пост о том, что Николай Цомартов попросил содействия Путина в поисках его дочери был размещен сегодня в Instagram-паблике* echo.dagestan, на который подписаны около 81,5 тысячи пользователей. На 08.00 мск эта запись набрала 368 отметок с реакцией пользователей и 52 комментария. Некоторые из их авторов усомнились в том, что президент отреагирует.

"Я так понял они хотят попросить Путина лично с аквалангом нырять в Каспий?" – спросил bold_kutz.

Другая часть пользователей поддержала родственников Цомартовой. "Давно надо было ему попросить о помощи. Дай Бог, чтобы нашлась", – написала mananakulava.

"Самое страшное – это неизвестность. Не знать, что с твоим ребенком и где он", – отметил пользователь tvoy__electrolog.

"Хоть бы скорее нашлась девушка, живая и здоровая", – пожелала lyudmila_olisaeva.

"Как же хочется, чтобы эта история закончилась благополучно. Чтобы она нашлась наконец-то", – подчеркнул zakirgulov281967_.

На 08.00 мск 26 февраля на сайте Кремля нет комментариев относительно петиции Николая Цомартова.

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