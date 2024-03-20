Мать Цомартовой объявила о вознаграждении в пять миллионов

20 марта 2024, 17:56

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Мать Анны Цомартовой, пропавшей в феврале в Дагестане, объявила о вознаграждении в пять миллионов рублей тому, кто поможет вернуть дочь ,и предупредила, что не смирится и будет продолжать поиски.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 марта мать девушки Диана Цомартова сообщила, что после знакомства с материалами дела об исчезновении в Дагестане Анны Цомартовой, семья пришла к выводу, что следователи не провели должной работы и подала на них жалобу. 9 марта в организации "Лиза Алерт" рассказали, что поиски пропавшей в Дагестане спортсменки Анны Цомартовой продолжаются, и что в них участвуют 20 волонтеров. 20 февраля глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что версия о том, что спортсменка Анна Цомартова пыталась заказать такси, чтобы уехать из Махачкалы во Владикавказ, не соответствует действительности. Пользователи Telegram сочли, что эта версия могла распространиться на фоне объявления родственниками Цомартовой вознаграждения за информацию о ней. Сведения о награде в один миллион рублей подтвердил отец спортсменки.

27 февраля стало известно, что федеральные власти проигнорировали обращение отца Цомартовой. 24 февраля Николай Цомартов направил обращение к Путину с просьбой помочь в расследовании дела. Цомартов пояснил, что его дочь последний раз видели на территории ведомственного санатория ФСБ в Каспийске, после чего она пропала.

Диана Цомартова опубликовала сегодня сообщение, в котором сообщила о вознаграждении тому, кто поможет вернуть дочь. "Тому, кто вернёт нам Аню, мы готовы заплатить вознаграждение в размере 5 миллионов рублей. Пожалуйста, верните дочь! Гарантируем в течение месяца отдать всю сумму! Быстрее просто не получится. Подпишем любые нотариальные расписки", - написано в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале, посвященном поиску Анны Цомартовой, который ведется от семьи девушки.

Днем ранее опубликовано обращение от имени матери девушки, которая заявила, что в сети распространяются клеветнические слухи об Анне. "Большая часть народа Дагестана поддерживала наши старания в поиске Анны, оказываю моральную, духовную и материальную помощь к сожалению находятся и те, которым не нравятся наши усилия. С некоторых телеграм-каналах и в Instagram* против нашей семьи была развязана настоящая война, без правил и приличий. Нелюди, прикрываясь анонимными никами, распространяют клеветнические слухи об Анне и всей нашей семье. Активно навязывается версия о невменяемости нашей дочери Анны, о том что родная мать регулярно избивала ее. Дошли до того, что обвинили нас в сепаратизме и ненависти к народу Дагестана", - указано в сообщении.

По ее словам, семья неоднократно высказывала слова благодарности всем, кто помогает в поисках и связана с Дагестаном в том числе родственными связями. "У нас в семье два племянника дагестанца. Первый тренер Анны дагестанец, а второй уроженец Дагестана", - говорится в сообщении.

Она отметила, что "все выпады в наш адрес клеветнические" и направлены на прикрытие конкретного человека. При этом, по ее словам, семья никогда не высказывалсь против силовых структур, а возникающие вопросы к представитлям ФСБ и Следкома решаются в правовом русле. По ее словам, некоторых "устроило бы, что бы мы отказались от поисков Анны, ради спокойствия их благодетелей, но этого не будет". "Мы не смиримся и будем и далее активно продолжать поиски", - указано в сообщении от 19 марта.

Мать Анны Цомартовой оказалась в числе осетинских женщин, не готовых мириться "с унижением, с насилием, с несправедливостью", указал 8 марта Алан Цхурбаев, автор блога "Владикавказ. Там, где тепло и сыро" на "Кавказском узле" в своем посте "Почему в Осетии у протеста женское лицо?". Проблема поисков осложняется тем, что "спортсменка вроде пропала на территории санатория ФСБ, куда случайно прошла, гуляя в сумерках", заметил он. "А к камерам санатория ФСБ получить доступ не так просто, и родителям пропавшей их показали, но только на пятый день. И родители полагают, что то, что им показали - обрезанное и смонтированное видео", - написал он.

Напомним, поиски Анны Цомартовой ведутся с 12 февраля. Ее мать ранее рассказала, что девушка пропала в Каспийске после того, как потерпела поражение в спортивном турнире и находилась в подавленном состоянии. Следователи возбудили дело об убийстве, однако рассматривается также и версия похищения.

Хозяин гостиницы в Каспийске, где на время поисков остановилась семья Цомартовых, не взял с них денег, говорится в блоге "Кавказского узла" "Блогерка. Северный Кавказ". "Среди огромного объема новостей о разных проявлениях человеческой мерзости , такие небольшие даже новости о чём-то добром, не дают сойти с ума", - указано в сообщении от 18 марта.

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