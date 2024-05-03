03 мая 2024, 16:56

Защита и обвинение обжаловали приговор о смерти младенца в Сочи

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Прокуратура считает слишком мягким наказание блогеру из Сочи Максиму Лютому и просит увеличить срок лишения свободы по делу о смерти младенца до 12 лет. Апелляционную жалобу подала и защита. 

Как информировал "Кавказский узел", 16 апреля стало известно, что суд в Сочи приговорил блогера, основателя эзотерического клуба Максима Лютого к восьми годам заключения, признав его виновным по делу о смерти младенца. Экспертизы о причинах смерти ребенка блогера-сыроеда и сторонника голодания Максима Лютого не проводилось. Следователи трижды меняли решение, какую статью вменить Лютому, из-за отсутствия доказательств гибели младенца от его действий, рассказал адвокат блогера Алексей Аванесян.

Следствие считает, что Лютый и его сожительница лишали пищи младенца, в результате чего он умер. В сентябре 2023 года суд в Сочи приговорил мать младенца Оксану Миронову к двум годам исправительных работ.

В Лазаревский районный суд поступила апелляционная жалоба защиты, а также апелляционное представление прокурора, который считает назначенное наказание слишком мягким и просит усилить его до 12 лет лишения свободы, сообщила сегодня Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. 

Жалоба и представление будут рассмотрены Краснодарским краевым судом,говорится в Telegram-канале пресс-службы.

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Примечание:

"Спасатели начали поиски ребенка на реке Кубань", "Ребенок найден мертвым возле своего дома на Кубани", "Воспитательница детсада в Сочи получила четыре года".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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