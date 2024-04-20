Защита Максима Лютого заявила о нарушениях в его деле

20 апреля 2024, 07:44

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Экспертизы о причинах смерти ребенка блогера-сыроеда и сторонника голодания Максима Лютого не проводилось. Следователи трижды меняли решение, какую статью вменить Лютому, из-за отсутствия доказательств гибели младенца от его действий, рассказал адвокат блогера Алексей Аванесян.

Как информировал "Кавказский узел", 16 апреля стало известно, что суд в Сочи приговорил блогера, основателя эзотерического клуба Максима Лютого к восьми годам заключения, признав его виновным по делу о смерти младенца.

Следствие считает, что Лютый и его сожительница лишали пищи младенца, в результате чего он умер. В сентябре 2023 года суд в Сочи приговорил мать младенца Оксану Миронову к двум годам исправительных работ.

Максим Лютый не согласен с вынесенным ему приговором, поскольку, по его мнению, суд и следствие неправильно квалифицировали статьи Уголовного кодекса, обвинив его в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка, заявил адвокат блогера Алексей Аванесян.

"Никакого умысла у моего подзащитного не было и не могло быть. Это был долгожданный ребенок для 34-летней Оксаны Мироновой и 43-летнего Максима Лютого. До этого они два года жили вместе, но Оксана не могла забеременеть. Обвинение Максима построено на оговоре им его гражданской супругой. Следствие, если не имеет никаких фактов и доказательств для обвинения, имеет обыкновение разъединять соучастников одного события и выделять уголовное дело одного из них в отдельное производство", – сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Следователи трижды меняли решение о том, какую статью вменить Лютому, но дела разваливались, потому что не было доказательств гибели младенца от умышленных действий блогера, добавил он. Почему дела родителей мальчика Мироновой и Лютого были разъединены? Почему мать на свободе, а отец получил 8 лет тюрьмы?" – задался вопросами адвокат.

Дело после смерти младенца приобрело большой общественный резонанс и следователям было нужно серьезно наказать виновного в гибели ребенка, но были нужны доказательства, которых не было и тогда было выбрано "слабое звено" в этой цепи – Оксана Миронова, которая и дала нужные следователям показания за что фактически и получила мягкий приговор, считает Аванесян.

"То есть мать ребенка была осуждена за 7 месяцев до вынесения приговора отцу ребенка. Столь мягкий приговор она, естественно, не обжаловала. И именно за этот мягкий приговор в деле Максима Лютого появились так называемые факты, что якобы он запрещал ей кормить ребенка грудью, якобы обливал ребенка холодной водой, о чем Оксана Миронова рассказывала суду в сентябре прошлого года, когда Максим Лютый сидел в СИЗО Армавира и не мог высказать суду свою позицию, хотя он и писал ходатайство об участии в суде над Мироновой. Мировая судья судебного участка №95 Наталья Пушкина это ходатайство полностью проигнорировала и таким образом показания Мироновой против Лютого в ее приговоре и стали имеющими преюдициальное значение в обвинительном заключении и затем в приговоре против Лютого", – отметил Алексей Аванесян.

По его мнению, приговор в отношении Максима Лютого незаконный еще и по той причине, что следователи смерть ребенка должны были расследовать в рамках одного уголовного дела, а не двух. "Во-вторых, нельзя было выносить приговор одному участнику не заслушав второго. В-третьих, Мироновой следствием и судом была отведена роль чуть ли не потерпевшей от Лютого. Однако это взрослая 34-х летняя женщина жила с этим "тираном" добровольно два года. Добровольно родила ребенка. Она имела равные права с Лютым. Он полностью обеспечивал ее проживание в Сочи, в то время как она нигде и никогда не работала, и полностью разделяла взгляды Максима на сыроедение и голодание. Это был ее выбор не обращаться к врачам и рожать дома", – сказал адвокат.

Видя состояние ребенка, Миронова могла обратиться к врачам, но не сделала этого, продолжил Аванесян. "Никто не знает, когда именно она родила ребенка. По всем показателям ребенок родился недоношенным – месячным, с весом 2300 граммов. Сама Миронова не имела молока, чтобы кормить ребенка и Лютый делал все, чтобы молоко было, даже покупал "молокоотсос". Он заботился о ребенке и хотел его. О каком умысле с его стороны идет речь? Что сделал более незаконного мой подзащитный, чем мать ребенка, что она на свободе, а он получил 8 лет? Жить в гражданском браке – это право граждан РФ. Рожать дома детей и не обращаться к врачам, это право женщины. Зарегистрировать ребенка по законам РФ и получить на него свидетельство о рождении надо до исполнения ему месяца. Ребенок умер до исполнения ему месяца. Мальчик родился 11 февраля, а умер 8 марта 2023 года. Лютый собирался зарегистрировать ребенка", – сказал Алексей Аванесян.

В России сообщество сторонников сыроедения и некоторые из них приезжали к Максиму Лютому в гостиницу, которую он снимал для совместного времяпровождения. Блогер также строил свой дом и не мог, как утверждала Миронова (а затем следствие), постоянно находиться с ребенком, чтобы его не кормить и поливать холодной водой, отметил адвокат. "При этом никто из последователей Лютого и их дети не умерли и никаких запретов со стороны правоохранительных органов на занятия здоровым образом жизни в России нет", – подчеркнул защитник.

Недоношенные дети выживают не все и фактически экспертизы, почему действительно умер ребенок Лютого, нет. Недоношенность приводит, как правило к пневмонии, а не потому, что ребенка морили голодом. Защита Максима Лютого ставит много вопросов, которые не были учтены судом и в которых предстоит разобраться вышестоящему апелляционному суду, отметил адвокат.

"Мы не можем подать апелляцию, потому что приговор не готов и нам его еще не выдали. Как только приговор будет готов, мы сразу подадим апелляцию", – пояснил Алексей Аванесян.

В защиту своего сына на своей странице в соцсети в "ВКонтакте" выступила и мать Максима Лютого. Она призвала сторонников здорового образа жизни, которые являются единомышленниками ее сына, объединиться в помощи ему, в том числе сбором средств на адвоката. Мать блогера заявила, что 90% времени с умершим ребенком проводила жена его сына – Оксана Миронова.

Максим Лютый может подать апелляцию на приговор до 26 апреля. Пока апелляция на приговор не поступала, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница канцелярии по уголовным делам суда Лазаревского района.

Юристы указали на слабую работу властей Сочи в сфере миграции

Жительница Лазаревского района Сочи мать 7-х детей Нелля Колибабчук рассказала, что она слышала историю про смерть ребенка Максима Лютого, и что ей доводилось встречать других сыроедов. По ее словам, осенью прошлого года вместе с родственниками она оправилась за грибами в поселок Хобзу. В лесу они наткнулись на сетку-рябицу и хижины.

"По территории ходили какие-то чумазые взрослые и дети. Они жгли костры, пели. Сразу сложилось впечатление что это какая-то секта <…>. Подумалось тогда, как в таких условиях могут жить люди, дети? Куда смотрит участковый? ПДН? Ведь никаких санитарных условий там нет. Позже я узнала, что это так называемые сыроеды, которые питаются только растительной пищей", – сказала Колибабчук корреспонденту "Кавказского узла".

Одна из сторонниц сыроедения и голодания в Лазаревском районе в арендуемом доме морила голодом девять собак, их удалось спасти активистам. Сторонница сыроедения наказана не была, рассказала зоозащитница Амрита Арья.

"Мы собрали несколько сотен подписей с требованием привлечь ее к ответу, писали заявления, но дело не возбудили. Наверное, полиция подумала, подумаешь какие-то щенки", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она считает, что в Сочи действуют не отдельные сторонники сыроедения, а целая группа, у которой есть руководитель.

Сторонники различных субкультур прибывают в Сочи из многих регионов страны и контроль за потоками мигрантов возложен на полицию. Но инциденты, подобные тому, в результате которого умер ребенок блогера Максима Лютого, оказываются в поле зрения силовиков как правило уже после трагических последствий, отметил на условиях анонимности сотрудник администрации Сочи.

"Эти случаи доходят только тогда, когда возникают какие-то громкие одиночные дела. Каких-то установок по поводу сотрудничества между структурами в плане поиска сектантов нет", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В соцсетях публикуется множество объявлений, в которых желающие приглашаются пройти в Сочи курс оздоровления, в том числе вместе с детьми. "Никто данные объявления из правоохранителей не контролирует, потому что они реагируют лишь на какое-то громкое событие, либо если есть установка взять на контроль определенную группу лиц", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Роман Клыков.

Участковые инспекторы фактически утратили свою первоначальную функцию: выявлять и предупреждать преступления на вверенных им участках, отметил он. "В Сочи каждый кусок земли на учете и поэтому если простые граждане, к примеру, увидели поселение неизвестных за сеткой рабицей, то почему участковый инспектор их не видит?" – задался он вопросом.

Полиция должна была передать сведения о подозрительном поселении, в котором также живут дети, в органы опеки. Относительно дела Максима Лютого он указал, что силовики должны были обратить внимание кто проживает длительный срок в гостинице без регистрации и кому она вообще принадлежит.

Большинство преступлений на территории Сочи не удается раскрыть и предотвратить, потому что миграционная комиссия прекратила свое существование по указанию властей в 2003 году, после чего началась массовая застройка курорта и жители многих регионов стали переезжать в Сочи, отметил бывший член миграционной комиссии при администрации Сочи от ФСБ, юрист Александр Енин.

"Должна работать миграционная комиссия, которая, как ранее, должна ставить вопрос: с какой целью человек переезжает в Сочи? Есть ли у него жилье? Работа? Из-за того, что Сочи пограничный город и из-за того, что его вместимость не позволяла принимать более 350 000 человек, то работала миграционная комиссия. Основанием для переезда в Сочи на ПМЖ было: 1. Семейное положение (к супругу, к родителям) 2. Ценный специалист, приглашенный на работу. Остальные, кто приезжал на отдых, регистрировались временно в отелях, гостиницах или частном секторе и им не было необходимости проходить миграционную комиссию", – сказал Енин корреспонденту "Кавказского узла".

Регистрации по постоянному месту жительства требует Федеральный закон ФЗ-376, исполнение которого контролирует слабо, в результате фактически невозможно проверить, кто проживает на территории Сочи и чем занимается. Громкие уголовные дела, вроде дела о смерти ребенка Максима Лютого, требуют воссоздания миграционной комиссии и исполнения закона о регистрации граждан по месту жительства, подчеркнул юрист.

Мнение о том, что власти должны усилить контроль миграции, корреспонденту "Кавказского узла" также высказала юрист Инна Пагаева. В частности, она напомнила про институт прописки. Юрист отметила, что это блокирует право граждан на передвижение, но это дает возможность тем же правоохранительным органам, органам социальной защиты и органам по защите прав ребенка контролировать и предотвращать преступления.

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