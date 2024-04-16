Блогер Лютый приговорен к восьми годам заключения

16 апреля 2024, 13:16

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Суд в Сочи приговорил блогера, основателя эзотерического клуба Максима Лютого к восьми годам заключения, признав его виновным по делу о смерти младенца.

Как информировал "Кавказский узел", 12 апреля в последнем слове на заседании суда в Сочи блогер, основатель эзотерического клуба Максим Лютый признал вину по делу о смерти младенца. Госообвинитель потребовал приговорить Лютого к восьми с половиной годам лишения свободы.

Лазаревский районный суд признал Максима Лютого виновным в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, со штрафом в размере 100 000 рублей, сообщила сегодня в своем телеграм-канале объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Комментариев от представителей Максима Лютого относительно приговора суда не поступало.

Напомним, следствие считает, что Лютый и его сожительница лишали пищи младенца, в результате чего он умер. В сентябре 2023 года суд в Сочи приговорил мать младенца Оксану Миронову к двум годам исправительных работ.

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