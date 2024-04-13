Блогер Лютый признал вину по делу о смерти младенца

13 апреля 2024, 06:32

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В последнем слове на заседании суда в Сочи блогер, основатель эзотерического клуба Максим Лютый признал вину по делу о смерти младенца. Госообвинитель потребовал приговорить Лютого к восьми с половиной годам лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", в марте суд в Сочи арестовал основателя эзотерического клуба "Живой человека" Максима Лютого. Следствие считает, что Лютый и его сожительница лишали пищи младенца, в результате чего он умер. В сентябре 2023 года суд в Сочи приговорил мать младенца Оксану Миронову к двум годам исправительных работ.

В Лазаревском районном суде Сочи состоялись прения сторон по делу блогера-эзотерика Максима Лютого, который обвиняется по делу о смерти младенца от голода. В своем последнем слове Лютый признал вину, пишет 12 апреля "Вести-Сочи".

Гособвинение запросило для Лютого восемь с половиной месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в размере 100 тысяч рублей. Оглашение приговора назначено на 16 апреля, информирует 93.ru.

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