Мать умершего от голода младенца осуждена в Сочи

27 сентября 2023, 05:55

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Суд в Сочи приговорил к двум годам исправительных работ Оксану Миронову - мать младенца, который в марте умер от голода из-за того, что родители систематически лишали его пищи. Дело отца ребенка, основателя эзотерического клуба Максима Лютого еще расследуется.

Как писал "Кавказский узел", в марте суд в Сочи арестовал основателя эзотерического клуба "Живой человека" Максима Лютого. Следствие считает, что Лютый и его сожительница лишали пищи младенца, в результате чего он умер.

Лазаревский суд Сочи признал мать ребенка, погибшего от голода в марте, виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и оставлении в опасности новорожденного ребенка, пишет 26 сентября "Коммерсант".

В суде Оксана Миронова признала вину и раскаялась, но отказалась от дачи показаний. Суд назначил ей наказание в виде исправительных работ на два года. Расследование дела в отношении Максима Лютого продолжается, сообщает "Кубань 24".

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