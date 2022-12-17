Врачи в Ереване выразили солидарность с жителями Нагорного Карабаха

17 декабря 2022, 19:28

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Ереванские врачи присоединились к акции протеста у здания представительства ООН с требованием обеспечить право жителей Нагорного Карабаха на медицинскую помощь.

Как писал "Кавказский узел", с 14 декабря протестующие в Ереване требуют от властей Армении конкретных действий для разблокирования дороги Степанакерт - Горис, также они перекрывали входы в здания представительства ООН и посольства России, призвав вмешаться в ситуацию. Советник госминистра Нагорного Карабаха Артак Бегларян с 14 декабря проводит бессрочный сидячий пикет у здания представительства ООН в Ереване. 15 декабря армянские врачи также вышли к представительству ООН и потребовали обеспечить им доступ к нуждающимся в медпомощи жителям Нагорного Карабаха.

12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Блокировка дороги сказалась на работе междугородного транспорта и врачебных бригад и сделала невозможной отправку пяти тяжелобольных пациентов Степанакертского медцентра в больницу Еревана. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. На территории Армении остались более 1100 жителей Нагорного Карабаха, в том числе 270 детей, которые не смогли вернуться домой. Сегодня дорога по-прежнему была закрыта.

Сегодня врачи в Ереване вновь вышли на акцию протеста у здания представительства ООН, они выступают против блокады жителей Нагорного Карабаха, сообщает News.am.

Публикация проиллюстрирована видеотрансляцией с места акции. На кадрах видно, что с плакатами около огороженной территории стоят не менее шести человек, на их плакатах на английском языке изложены заявления с критикой действий Азербайджана и высказываниями в защиту права жителей Нагорного Карабаха на медицинскую помощь.

На кадрах видны также не менее двух десятков человек, собравшихся на месте акции протеста, в том числе Артак Бегларян.

Анонс этой акции Артак Бегларян опубликовал сегодня на русском языке в своем телеграм-канале. "Сегодня в 19:00 [18 мск] перед офисом ООН в Армении запланирована акция врачей. Приглашаются все врачи и журналисты", - говорится в публикации.

Напомним, по версии азербайджанской стороны, представители НПО Азербайджана проводят в окрестностях Шуши акцию протеста против отказа российских миротворцев пустить азербайджанских специалистов на территорию для мониторинга, связанного с эксплуатацией золоторудного прииска "Гызылбулаг" и медно-молибденового месторождения "Демирли". Условий для мониторинга месторождений, "к сожалению, не создано", именно поэтому активисты проводят там акцию протеста, заявил 12 декабря замминистра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов.

14 декабря власти Азербайджана заявили, что не активисты препятствуют проезду гражданских машин по трассе, а российские миротворцы. Провластные азербайджанские издания заявили 15 декабря, что несколько машин российских миротворцев проехали по участку Лачинского коридора в Степанакерт, что опровергает версию о блокаде Карабаха. При этом трех независимых журналистов власти страны не пустили к месту акции протеста для ее освещения, сообщило "Мейдан ТВ".

Ранее, 7 декабря, Минэкологии Азербайджана после второй встречи с командованием российских миротворцев заявило, что азербайджанские специалисты проведут мониторинг на месторождениях полезных ископаемых в Карабахе. 10 декабря Азербайджан объявил о начале мониторинга месторождений.

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