Ереванские врачи присоединились акциям в поддержку Нагорного Карабаха

16 декабря 2022, 03:28

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Врачи вышли к представительству ООН в Ереване в белых халатах и потребовали обеспечить им доступ к нуждающимся в медпомощи жителям Нагорного Карабаха, разблокировав единственную дорогу из Степанакерта в Армению. Активисты также обратились в иностранные посольства с просьбой содействовать открытию Лачинского коридора.

Как писал "Кавказский узел", 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. МИД Азербайджана 14 декабря заявил, что машины мирных жителей могут свободно проезжать по Лачинскому коридору. Протестующие в Ереване потребовали от властей Армении, представительства ООН и посольства России конкретных действий для разблокирования дороги. Ночью 15 декабря у здания представительства ООН, где проводит сидячий пикет бывший омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян, остались около 20 человек, а днем ереванские студенты провели акцию у посольства России, требуя открыть дорогу в Нагорный Карабах.

Блокировка дороги сказалась на работе междугородного транспорта и врачебных бригад и сделала невозможной отправку пяти тяжелобольных пациентов Степанакертского медцентра в больницу Еревана. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом.

Врачи присоединились к акции протеста перед зданием представительства ООН в Ереване с требованием заставить Азербайджан разблокировать Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с внешним миром. Акции протеста проводились в течение всего дня перед разными посольствами иностранных государств, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" участница акции Маргарита Карамян.

Врачи встали перед входом в здание представительства ООН в белых халатах и с плакатами: "Я врач без границ!", "Я врач, я помогаю людям, позвольте мне делать свою работу!", "Я требую допуска к моим пациентам сейчас!", "Жизни всех важны!", "Достоинство, свобода и справедливость для всех!", "Ереван - Степанакерт - 280 км. Отведите меня к моим пациентам!", "Я врач, я дал клятву. Азербайджан не остановит меня!".

Участники акции отметили, что поддерживают бессрочный пикет Артака Бегларяна и отозвались на призыв действующего карабахского омбудсмена Гегама Степаняна задействовать все ресурсы, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к кризисной ситуации в Карабахе.

Днем активисты шествием от представительства ООН приходили с акциями к посольствам США, Франции, России, Китая и Британии, как стран - постоянных членов Совбеза ООН. Активисты, среди которых были жители Нагорного Карабаха, держали в руках плакаты с надписями "Признайте Арцах! (самоназвание Нагорного Карабаха)", "Остановите этнические чистки Арцаха!" и "120 тысяч жизней". Они передали в дипмиссии письма с призывом предпринять конкретные жесткие шаги в отношении Азербайджана, чтобы коридор был разблокирован. От ООН активисты требуют принятия резолюции по Нагорному Карабаху.

Перед зданием посольства США и офиса Евросоюза участники акции выпустили приготовленные из бумаги белые самолетики с требованием содействовать открытию "хотя бы воздушного пути сообщения Арцаха с внешним миром". Степанакертский аэропорт, который находится в 10 километрах от столицы Нагорного Карабаха, с 2012 года способен принимать крупные самолеты и обслуживать до 100 пассажиров в час, однако он не используется ввиду запрета Азербайджана на использование воздушного пространства над Карабахом.

Перед зданием посольства России омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян призвал Москву "выполнить взятые на себя обязательства гаранта безопасности в Арцахе согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года". Выступление омбудсмена транслировалось в прямом эфире Factor.am.

"Российская сторона обязана предпринять конкретные шаги для обуздания Азербайджана, и я уверен, что Россия на это способна. Российские миротворцы обязаны прекратить всякие посягательства со стороны Азербайджана на права армян", - заявил Степанян, чьи слова перевел корреспондент "Кавказского узла".

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