Студенты у посольства России в Ереване потребовали открыть дорогу в Нагорный Карабах

15 декабря 2022, 15:49

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Россия должна обеспечить свободный проезд по трассе Степанакерт-Горис и добиться восстановления подачи газа в Нагорный Карабах, заявили участники акции у российского посольства.

Как писал "Кавказский узел", 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. МИД Азербайджана 14 декабря заявил, что машины мирных жителей могут свободно проезжать по Лачинскому коридору, а помощник президента Азербайджана и участница акции на Лачинской дороге указали, что движению по трассе препятствуют российские миротворцы. Протестующие в Ереване потребовали от властей Армении, представительства ООН и посольства России конкретных действий для разблокирования дороги. На ночь у здания представительства ООН, у которого проводит сидячий пикет бывший омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян, остались около 20 человек.

Блокировка дороги сказалась на работе междугородного транспорта и врачебных бригад и сделала невозможной отправку пяти тяжелобольных пациентов Степанакертского медцентра в больницу Еревана. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом.

Акции протеста с утра возобновились в Ереване в связи с блокировкой единственной дороги, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром.

Перед зданием посольства России собрались студенты Ереванского государственного университета с требованием открыть дорогу, связывающую Армению и Нагорный Карабах. Они держат в руках государственные флаги Нагорного Карабаха, плакаты и скандируют "Арцах" (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла").

До этого студенты шествием прошлись по центральным улицам Еревана, призывая горожан присоединиться к ним. Они также останавливались у здания представительства ООН в Ереване, чтобы поддержать бывшего омбудсмена Нагорного Карабаха Артака Бегларяна, который проводит там сидячий пикет, сообщил корреспондент "Кавказского узла", который посмотрел трансляции в Facebook* активистов.

Участники акции требуют от российской стороны восстановить свободное передвижение по дороге, которая связывает Армению и Нагорный Карабах, и газоснабжение Нагорного Карабаха.

"Мы не уйдем отсюда, пока не выполните наше требование", - заявили в громкоговоритель участники протеста.

"Я обычная студентка, которая не может оставаться безразличной в подобной ситуации, когда наши соотечественники остались в полной блокаде. Армянский народ имеет такую особенность - он сплачивается в самый критичный момент. Этот момент настал. Мы должны сплотиться во имя Арцаха ", - заявила одна из участниц акции.

Участники акции отметили, что все они - сторонники мира, но "нужно знать, какой ценой". "Мы за мир, но мир не может наступить путем постоянных уступок. Нам нечего уступать. Сегодня отдадим рудник азербайджанцам, завтра они потребуют что-то другое. Это их политика", - заявил один из участников акции.

Полиция выстроилась перед активистами кордоном.

Напомним, вечером 13 декабря власти Нагорного Карабаха сообщили, что Азербайджан прекратил подачу газа в непризнанную республику, а с 14 декабря Нагорном Карабахе введен режим экономии топлива и электричества. Азербайджан не причастен к прекращению подачи природного газа в Нагорный Карабах, снабжение региона осуществляется из Армении, заявила в тот же день компания ”Азеригаз".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.