Охранник суда отказался от претензий к Бахтияру Гаджиеву

17 мая 2024, 21:45

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Сотрудник службы охраны суда, признанный потерпевшим по делу Бахтияра Гаджиева, отказался от претензий к нему, это облегчает положение активиста, заявил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 19 января на заседании по делу Бахтияра Гаджиева суд не удовлетворил ходатайство защиты о переводе подсудимого под домашний арест.

Главе Института общественной политики Бахтияру Гаджиеву предъявлены обвинения по восьми статьям УК Азербайджана, ему грозит 12 лет тюрьмы. 29 декабря 2023 года Бакинский суд по тяжким преступлениям начал рассмотрение дела Гаджиева. Выступая в суде, подсудимый отверг все обвинения. 7 января суд отказался снять обвинения с Гаджиева.

На судебном процессе по делу активиста и правозащитника Бахтияра Гаджиева сегодня были заслушаны показания признанного потерпевшим сотрудника службы охраны Ясамальского районного суда Орхана Абдуллаева, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Джавад Джавадов.

Защитник пояснил, что Абдуллаев был привлечен в качестве потерпевшего по эпизоду, связанному с инцидентом между Гаджиевым и Ульвией Мурадовой (Аловлу) в зале суда, когда проводилось разбирательство по их взаимным диффамационным искам. Согласно материалам следствия, во время "конфликта" между Гаджиевым и Мурадовой активист толкнул Абдуллаева, который выполняя служебные обязанности, призывал его к порядку и таким образом, сотруднику суда, "был причинен физический ущерб", продолжил адвокат. В связи с этим Гаджиеву были предъявлены обвинения в "хулиганстве" и "неуважении к суду", добавил Джавадов.

Обвинения в хулиганстве и неуважении к суду, в связи с которыми в декабре 2022 года Бахтияр Гаджиев был арестован, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой (Аловлу) о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове, хотя, по версии Гаджиева, он в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. В июне 2023 года Бахтияру Гаджиеву были также предъявлены обвинения в незаконном предпринимательстве, фальсификации документов и контрабанде, а 7 ноября - в уклонении от уплаты налогов.

"Бахтияр Гаджиев заявил на процессе, что это неправда, Абдуллаева в тот момент вообще не было в зале. И его постфактум привлекли в качестве «потерпевшего». Аловлу Гаджиев тоже не ударял. И это подтверждается записями с видеокамеры суда", - отметил адвокат Джавадов.

Сотрудник суда свидетельствовал о том, чего не было, и потому он путался в своих ответах

По его словам, сегодня Абдуллаев выступил с показаниями, ему были заданы вопросы со стороны суда, Гаджиева, гособвинителя и адвокатов. "Сотрудник суда свидетельствовал о том, чего не было, и потому он путался в своих ответах. Выявились нестыковки в сегодняшних показаниях Абдуллаева и его показаниях предварительному следствию", - отметил адвокат.

Абдуллаев написал письменное заявление, что отказывается от претензий к Гаджиеву, отметил адвокат. По его словам, это обстоятельство облегчает правовое положение обвиняемого по эпизодам, касающимся статей "хулиганство" и "неуважение к суду", хотя и полностью не освобождает его от ответственности.

Следующее заседание суда назначено на 31 мая, сообщил адвокат.

Это первый положительный факт в деле Гаджиева за полтора года после его ареста

Директор НПО "Линия защиты", юрист Руфат Сафаров считает, что отказ потерпевшего от претензий к Гаджиеву позволяет защите в конце судебного следствия ходатайствовать о снятии с него обвинения по статье 221.2.2. (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка) УК Азербайджана, которая предусматривает наказания до пяти лет лишения свободы.

"Первоначально Бахтияра Гаджиева обвиняли по первому пункту статьи 221.1 (хулиганство) УК Азербайджана. Она предусматривала максимальное наказание до одного года лишения свободы. Заключение Гаджиева под стражу по такой мягкой статье противоречило законодательству и поэтому, чтобы ужесточить обвинение, задним числом привлекли в качестве потерпевшего Абдуллаева. Сегодня в суде, он запутался в показаниях, потому что изначально говорил неправду", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Сафаров, наблюдавший за процессом.

Сафаров считает, что Абдуллаев отказался от претензий "не сам по себе". "Вероятно, ему подсказали так сделать. Возможно, на всякий случай правоохранительные структуры, готовят определенную почву для того, чтобы в зависимости от развития международной ситуации, была основа в случае необходимости для вынесения ему мягкого наказания, путем снятия части обвинений. Это первый положительный факт в деле Гаджиева за полтора года после его ареста", - сказал Гаджиев.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил, что состоялось заседание по делу Гаджиева, однако не стал комментировать его итога. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

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